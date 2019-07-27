Hertha Berlin maçında sakatlanan Tolgay Arslan ve Serdar Aziz'den kötü haber geldi.

Sarı-lacivertlilerin 2-1 kaybettiği hazırlık maçının ilk dakikalarında ayak bileği burkulan ve sahayı sedye ile terk eden Tolgay'ın 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun bileğindeki liflerde zorlanma tespit edildiği ve tedavisinin başlatıldığı ifade edildi. Jailson'un vurduğu top eline gelen Serdar Aziz'in ise el bileğinde çatlak olduğu belirtildi.

28 yaşındaki stoperin de tedavi sürecinin 2-3 haftayı bulacağı bildirildi.