Beşiktaş'tan son dakika haberleri burada. (28 Ağustos 2018) Beşiktaş yönetimi, Antalyaspor maçında yaptıklarından dolayı iki futbolcuyu uyaracak. Ljacic için geri sayım sürüyor. Joao Mario için Pepe devrede.
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Antalyaspor'a evinde yenilerek Vodafone Park'taki yenilmezlik unvanını kaybeden Beşiktaş'ta yönetimden flaş bir hamle geldi.
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Takvim'in haberine göre Antalya maçında oyundan alındıkları sırada teknik direktör Şenol Güneş’e tepki gösteren Tolgay ve Quaresma’nın dikkati çekilecek.
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İki oyuncunun bu tavırları nedeniyle hem başkan Fikret Orman hem de teknik direktör Şenol Güneş tarafından uyarılacağı öğrenildi.
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın iki oyuncunun bu tavrına çok sinirlendiği ve maçtan sonra Şenol Güneş'le bu konuyu konuştuğu öğrenildi.
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GÜNEŞ KADROYU DEĞİŞTİRİYOR
Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş'in orta saha ve defans kurgusu konusunda da yeniden yapılanmaya gitmesi bekleniyor.
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AMK'nın haberine göre Domagoj Vida'nın Kartal'ın oyun sistemine bir türlü ayak uyduramaması ve Antalya maçında da yaptığı hatalar nedeniyle küplere binen Güneş'in Hırvat yıldızın yerine Medel'i tekrardan stopere çekmesi bekleniyor.
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Bu durumda orta alanda Necip'e şans vermesi beklenen tecrübeli teknik adamın, Pepe ile de savunma güvenliği konusunda bir görüşme yapacağı bildirildi.
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Şenol Güneş'in Antalya yenilgisi sonrası 10 numara transferi konusunda da yönetime yeniden talepte bulunduğu kaydedilirken Adem Ljajic için geri sayımın sürdüğü belirtildi.
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Torino'nun Sırp 10 numarayı satmak istemesi nedeniyle tıkanan görüşmelerin devam ettiği, Kartal'ın zorunlu satın alma opsiyonu bulunan kiralama formülüyle bu transferi sonladıracağı ifade edildi.
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KALE YİNE UTKUDA
Avrupa Ligi'nde perşembe günü Partizan'ı konuk edecek olan Beşiktaş'ta kaleyi yine genç Utku Yuvakıran'ın koruyacağı öğrenildi.
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Fanatik'in haberine göre bel ve diz ağrıları devam eden Tolga Zengin'in Sırp temsilcisi karşısında forma giyemeyeceği bildirildi. Antalya karşısında ilk Süper Lig maçına çıkan Utku'nun kritik play-off maçında da eldivenleri takması bekleniyor.
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Kartal'ın yeni transferi Loris Karius'un UEFA listesinde olmaması nedeniyle bu maçı da tribünden izleyeceği kaydedildi.
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JOAO MARİO İÇİN PEPE DEVREDE
10 numara transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Joao Mario sesleri de devam ediyor. Fanatik'in haberine göre 25 yaşındaki oyuncu için İnter’le görüşmelerini sürdüren yönetim, tecrübeli ismi satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.
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Geçen sezonun ikinci yarısını İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United’ta kiralık olarak geçiren başarılı isim için vatandaşı Pepe’nin de devrede olduğu bildirildi.
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Kartal’ın yıldız savunmacısının vatandaşını da Beşiktaş’a getirmek için görüşmelerde bulunduğu bildirildi.
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Serie A ekibi İnter’de 2 sezonda 47 karşılaşmada görev yapan Mario, 3 gollük performans ortaya koymuştu.
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