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AMK'nın haberine göre Domagoj Vida'nın Kartal'ın oyun sistemine bir türlü ayak uyduramaması ve Antalya maçında da yaptığı hatalar nedeniyle küplere binen Güneş'in Hırvat yıldızın yerine Medel'i tekrardan stopere çekmesi bekleniyor.