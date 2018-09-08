Tolgshow bu akşam Defne Samyeli'yi konuk ediyor. Kahkahanın bir an olsun kesilmediği TOLGSHOW'da Tolga Çevik'in sunumu ve başarılı oyunculuğuna bu akşam Defne Samyeli eşlik edecek. Son dönemde Cem Yılmaz ile olan birlikteliğinin aynında oyunculuk da yapan Defne Samyeli'nin programda nasıl bir performans göstereceği şimdiden merak ediliyor. İşte TOLGSHOW'a dair detaylar...

DEFNE SAMYELİ TOLGSHOW'DA

Tolga Çevik’in ‘Arkadaşım’ olarak sahneye çıktığı, ekranların en sıra dışı ve eğlenceli programı TOLGSHOW’un bu haftaki konuğu mesleki başarılarının yanı sıra güzelliği ile de dikkatleri üzerine çeken Defne Samyeli olacak. Haberciliği noktalayıp kariyerine şarkıcı olarak devam eden Samyeli’nin “Müzik benim hayatım” ve “Şarkı söylemek benim için bir tür trans hali” açıklamaları izleyiciden alkış alacak.

Bir dönem oyunculuk yapan Samyeli, Tolga Çevik ile oynadığı oyundaki performansıyla da göz dolduracak. Emlakçılık yapan ‘Arkadaşım’ın Defne Samyeli’ye ev kiralama çabası ve Samyeli’nin tepkileri seyirciyi kahkahaya boğacak.

ARKADAŞIM BU KEZ VİKİNG OLUYOR

TOLGSHOW’un ikinci perdesinde Viking olarak karşımıza çıkan ‘Arkadaşım’ın rüyasında gördüğü kızı mahsur kaldığı adadan kurtarma çabaları, korsanlarca engellenmeye çalışılacak. ‘Arkadaşım’ rüyalarının aşkını kurtarabilecek mi?

TOLGSHOW NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

25 Film’in yapımcılığını üstlendiği; Gizemli Yönetmen Fırat Parlak, Minik Müzisyen Özer Atik ve Sarp Bozkurt’un da yer aldığı merakla beklenen TOLGSHOW’un yeni bölümü 8 Eylül Cumartesi saat 23.30’da FOX'ta.

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