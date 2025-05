Tom Cruise hayalindeki film türünü açıkladı

Aksiyon filmlerinin cesur yıldızı Tom Cruise, yapmayı en çok hayal ettiği film türünü açıkladı. 62 yaşındaki 'Görevimiz Tehlike' oyuncusu, İngiltere'nin başkenti Londra'da katıldığı bir TV programında, hayalinin bir müzikalde yer almak olduğunu söyledi. "Kesinlikle bir müzikal. Mutlaka müzikaller" diyen Cruise; "Dramalar, aksiyon maceraları. Hepsi sonsuzdur. Benim hedeflerim de sonsuz" ifadesini kullandı.

'Rock of Ages'

Tom Cruise, 2012'de müzikal komedi 'Rock of Ages'de rock müzisyeni 'Stacee Jaxx'i canlandırmıştı. Ünlü oyuncu, bu filmde Def Leppard‘ın 'Pour Some Sugar On Me' şarkısını ve Bon Jovi'nin 'Wanted Dead or Alive' şarkısını seslendirmişti.

Tom Cruise, yeni filmi 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma'nın yarın yapılacak Cannes Film Festivali galasında boy gösterecek.

"HER ŞEY BİR RESTORANDA BAŞLADI"

Tom Cruise, önceki gün onur ödülü aldığı Britanya Film Enstitüsü'nde izleyiciler önünde gerçekleştirdiği bir sohbet sırasında, kariyerinde önemli bir yeri olan 'Yağmur Adam' (Rain Man) filminin oyuncu kadrosuna nasıl dâhil olduğunu anlatmıştı. 1988 yapımı Oscar'lı filmde Dustin Hoffman ile başrolleri paylaşan Cruise; "Her şey bir restoranda kardeşimin ısrar etmesiyle başladı" demişti.