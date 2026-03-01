Canlı
        Tom Hanks'in oğlu Chet ülkesine alınmadı

        Tom Hanks'in oğlu Chet, ABD'ye giriş yaparken sorun yaşayan yabancıların başına gelenlerin bir benzerini yaşadı. Amerikan vatandaşı olan oğul Hanks, pasaport sorunu nedeniyle ülkesine alınmadı, başka ülkede mahsur kaldı

        Giriş: 01.03.2026 - 16:16
        Ülkesine alınmadı

        Tom Hanks'in oğlu Chet Hanks, geçerli bir ABD pasaportu olmadan yurt dışında mahsur kaldığını iddia ederek sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.

        35 yaşındaki oğul Hanks, arkadaşlarını ziyaret etmek için yaptığı basit bir yolculuğun tam bir seyahat kaosuna dönüştüğünü gözler önüne serdi.

        Hanks, Porto Riko'dan Kolombiya'nın Medellin kentine uçtuğunu, ancak Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmeye çalışırken, Amerikan pasaportunun süresinin dolmak üzere olması nedeniyle havaalanında durdurulduğunu söyledi.

        "YEŞİL KART ALMALIYMIŞIM"

        Tom Hanks ve Rita Wilson çiftinin oğlu, hem Amerikan hem de Yunan vatandaşı olduğunu söyleyerek, "Çifte vatandaş olduğum için Yunan pasaportumla da seyahat ediyorum" diye açıkladı. "Uçuşuma üç saat kala havaalanına gidip check-in yaptım" diyen oğul Hanks, personelin kendisine yabancı pasaportla ABD'ye giriş yapıyorsa yeşil karta ihtiyacı olacağını söylediğini iddia etti.

        Sosyal medya videosunda, "Bu uluslararası bir uçuş. Bana yabancı pasaport kullanıyorsam Amerika'ya geri dönebilmek için yeşil karta ihtiyacım olduğunu söylediler" diyen Hanks, "Amerikan vatandaşı olduğum için yeşil kartım yok ve bu durum beni kelimenin tam anlamıyla Kolombiya'da mahsur bıraktı" şeklinde konuştu.

        "BENİ SERBEST BIRAKIN"

        "Elbette, mahsur kalınabilecek daha kötü yerler de var, ama gerçekten ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok ve bu işi halledebileceğim tek elçilik Bogota'da" diyen Hanks, uçakla Medellin'den yaklaşık bir saat uzaklıktaki Bogota'ya gitmek istemediğini söyleyerek, "Beni serbest bırakın" diye yalvardı.

        Hanks'in çağrısına sosyal medyada farklı tepkiler geldi. Bazı takipçileri durumuna üzüldüğünü belirtirken, bazıları da Hanks'in durumunu alaya aldı.

        Chet Hanks, Tom Hanks ve Rita Wilson çiftinin büyük oğlu. İkilinin aynı zamanda 30 yaşında Truman adında bir oğlu daha var. Öte yandan 69 yaşındaki Tom Hanks'in, ilk eşi Samantha Lewes'ten 48 yaşında Colin ve 43 yaşında Elizabeth adlarında iki çocuğu daha bulunuyor.

