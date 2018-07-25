DHA'nın haberine göre, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde 30 Temmuz'da sahneye çıkacak dünyaca ünlü şarkıcı Tom Jones, konser öncesi motivasyonunu artırdığına inandığı ilginç taleplerde bulundu. Tom Jones'un son hazırlıklarını yapacağı kulis odasının tüm zeminine halı serilirken, odanın tüm duvarları da boydan boya siyah perdeyle kaplanacak.

60'lı yıllarda seslendirdiği ve bugüne kadar popülerliğini hiç kaybetmeyen yüzlerce şarkıya imza atan Tom Jones, konseri öncesi otelin Baron villasında konaklayacak.

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