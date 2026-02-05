Tom Odell Blind Fest'e geliyor

Alternatif müziğin en güçlü isimlerinden Tom Odell, bir yıllık aranın ardından yeniden düzenlenecek olan %100 Müzik Sunar: Blind Fest 2026'da sahneye çıkacak. Blind ve Epifoni ortak organizasyonu olan festival 23–24 Haziran 2026 tarihlerinde Life Park’ta gerçekleşecek. Festivalin 23 Haziran’daki ilk gecesinin konuğu, şarkı yazarlığındaki derinliği ve sahnedeki samimiyetiyle çağdaş müziğin en özel isimlerinden Tom Odell olacak.

İnsan ruhunun kırılganlıklarını ve modern dünyanın baskılarını cesurca şarkılarına taşıyan Odell, her albümünde daha yalın ve daha dürüst bir anlatı kuruyor. Türkiye’de geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan sanatçının bugüne kadar verdiği konserlerin biletleri günler öncesinden tükenmişti.

Pandemi sonrası dönemde ve 2021’de yayımlanan “Monsters” albümünden itibaren Tom Odell’in şarkı yazarlığındaki hamlık ve içtenlik, yeni bir dinleyici kuşağıyla güçlü bir bağ kurdu. “Another Love”, Spotify’da 3 milyarı aşkın dinlenmeye ulaşarak kuşağının en ikonik şarkılarından biri hâline geldi.

Geçtiğimiz yıl yayımladığı 7. stüdyo albümü “A Wonderful Life” ile sanatsal olgunluğunu bir kez daha kanıtlayan Tom Odell, Blind Fest sahnesinde yazın en özel konserlerinden birine imza atmaya hazırlanıyor.