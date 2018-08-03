Tom Tomsk - Zenit St. Petersburg II düellosu

Rusya FNL maçında Tom Tomsk ile Zenit St. Petersburg II, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:00. Tom Tomsk, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Zenit St. Petersburg II, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 259 kodlu maçı oynayanlar; Tom Tomsk galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Zenit St. Petersburg II galibiyet oranı 0.00.

Tom Tomsk önceki hafta Kuban Krasnodar mücadelesinde 3-3 berabere kaldı.

Zenit St. Petersburg II, Shinnik karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Tom Tomsk, 4 gol attı ve 0 gol yedi.

Zenit St. Petersburg II ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Zenit St. Petersburg II, 0 gol atarken 1 gol yedi.

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