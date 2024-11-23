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        Büyükşehir Belediyesi'nden Tomarza'ya hayvan içme suyu hattı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığı güçlendirmek için Tomarza ilçesi Pusatlı Mahallesi'nde hayvan içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla su hattı kurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 18:44 Güncelleme: 23.11.2024 - 18:44
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        Tomarza'ya hayvan içme suyu hattı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarza ilçesi Pusatlı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan üreticilerin en büyük ihtiyacı olan içme suyu sorunu çözüme kavuşturuldu.

        Gerçekleştirilen projede, bin 850 metre 110'luk, 1550 metre 75'lik ve 100 metre 32'lik olmak üzere toplam 3 bin 500 metre polietilen boru kullanılarak, sağlıklı ve dayanıklı su hattı oluşturuldu.

        Bu hat, bölgedeki hayvanların su ihtiyacını karşılayarak, hayvancılık faaliyetlerinin daha verimli ve sürdürülebilir hale gelmesini sağlayacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, üreticilerin yanında olarak onların yaşam kalitesini artıracak projeler üretmeye çalıştıklarını belirtti.

        Hayvancılık sektörüne yönelik başlatılan bu tür projelerin Kayseri'nin kırsal kalkınmasına önemli katkı sunduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, emeği geçen tüm ekibe teşekkür etti.

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