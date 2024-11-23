Tomarza'ya hayvan içme suyu hattı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarza ilçesi Pusatlı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan üreticilerin en büyük ihtiyacı olan içme suyu sorunu çözüme kavuşturuldu.

Gerçekleştirilen projede, bin 850 metre 110'luk, 1550 metre 75'lik ve 100 metre 32'lik olmak üzere toplam 3 bin 500 metre polietilen boru kullanılarak, sağlıklı ve dayanıklı su hattı oluşturuldu.