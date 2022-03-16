Ayçiçek yağı fiyatları haftalardır en çok konuşulan konuların başında yer alıyor. Ayçiçek yağı stoklarının biteceği ve sıvı yağ ithalatında aksamlar yaşanacağı iddiları sonrası vatandaşlar marketlere akın etmişti. 6 bin ton ayçiçek yağının Mersin’e ulaşmasının ardından yağ fiyatlarında düşüş olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Ayçiçek yağı fiyatları düşecek mi? İşte, detaylar…