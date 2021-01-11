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Toplanan inek sütü miktarı Kasım 2020'de yıllık bazda yüzde 1,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2020 dönemine ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, Kasım 2020'de yıllık bazda yüzde 1,2 artarak 736 bin 956 ton oldu

Toplanan inek sütü miktarı Kasım 2020'de yıllık bazda yüzde 1,2 arttı

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,2 artarak 736 bin 956 tona ulaştı.

Söz konusu miktar, geçen yılın ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artarak 9 milyon 54 bin 353 tona yükseldi.

Kasım 2020'de ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütünde yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi de bu dönemde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 artarak 139 bin 319 ton oldu.

Ocak-Kasım 2020 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla içme sütü üretimi yüzde 10,9 yükselerek 1 milyon 472 bin 222 ton olarak gerçekleşti.

Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi, söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 6,4 azalarak 83 bin 745 ton, geçen yılın ocak-kasım döneminde de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 düşüşle 1 milyon 23 bin 884 ton oldu.

Kasım 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 189, yağsız süt tozu yüzde 11,2, kaymak üretimi yüzde 8,4, inek peyniri üretimi yüzde 7 ve tereyağı üretimi yüzde 4,8 artarken, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 13,2, ayran üretimi yüzde 26,5 düşüş gösterdi.

Geçen yıl ocak-kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre inek peyniri yüzde 9,9, tam yağlı süt tozu yüzde 8,7, kaymak üretimi yüzde 7,5, tereyağı üretimi yüzde 5,9, yağsız süt tozu yüzde 5,4 artarken, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 4,4 ve ayran üretimi yüzde 15 azaldı.

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