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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toplu taşımada artık kart basmaya gerek yok! İstanbul’da toplu taşımalar yüzde 100 dijitalleşti!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. toplu ulaşım ödem alt yapısını tamamen dijitalleştirmeyi başardı.

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  • Toplu taşımada artık kart basmaya gerek yok! QR kod ile otobüs ödemesi nasıl yapılır? İstanbul dijital kart nerelerde geçerli?

    Marmaray hattın da QR kod ödeme sisteminin gelmesiyle beraber İstanbul’da toplu taşıma ulaşımı için karta ihtiyaç duyulmuyor. Günlük QR kod ile ödeme yapan kullanıcı sayısı 176 bini gördü.

    Dijital kartı en çok öğrenciler tercih etti. Öğrenciler arasında yüzde 58’i erkek yüzde 42’si kadın olmak üzere toplamda yüzde 48 oranında öğrenci dijital kart kullanıyor.

    İstanbulkart başvurularını uzun süre beklemek zorunda kalmayan kullanıcılar dijital kart işlemi sayesinde 30 saniyede başvuru yapabiliyor.

    İstanbul’un her noktasında QR sistemiyle dijital ödeme mümkün.
  • Toplu taşımada artık kart basmaya gerek yok! QR kod ile otobüs ödemesi nasıl yapılır? İstanbul dijital kart nerelerde geçerli?

    TOPLU TAŞIMADA QR KOD İLE NASIL ÖDEME YAPILIR?

    İstanbulkart mobil uygulaması üzerinden dijital kartınızı oluşturun ve içerisine yükleme yapın. Ardından “QR ile ödeme” seçeneğini kullanarak toplu taşımaları kullanabilirsiniz.
  • Toplu taşımada artık kart basmaya gerek yok! QR kod ile otobüs ödemesi nasıl yapılır? İstanbul dijital kart nerelerde geçerli?

    QR KOD İLE ÖDEME YAPILABİLECEK TOPLU TAŞIMALAR

    İstanbul’un artık her ulaşım hizmetinde QR kod ile ödeme yapılabiliyor. Bunlara, metro, metrobüs, vapur, Marmaray ve otobüslerde dahil.

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