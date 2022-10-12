Marmaray hattın da QR kod ödeme sisteminin gelmesiyle beraber İstanbul’da toplu taşıma ulaşımı için karta ihtiyaç duyulmuyor. Günlük QR kod ile ödeme yapan kullanıcı sayısı 176 bini gördü.

Dijital kartı en çok öğrenciler tercih etti. Öğrenciler arasında yüzde 58’i erkek yüzde 42’si kadın olmak üzere toplamda yüzde 48 oranında öğrenci dijital kart kullanıyor.

İstanbulkart başvurularını uzun süre beklemek zorunda kalmayan kullanıcılar dijital kart işlemi sayesinde 30 saniyede başvuru yapabiliyor.

İstanbul’un her noktasında QR sistemiyle dijital ödeme mümkün.