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Ünlülerin hayrete düşüren ikizleri!

İnsanlar çift yaratılmıştır derler. İşte bu fotoğraflar ünlü insanların ikizlerini ortaya koyuyor... Ünlülerin ünsüz benzerlerine şaşıracaksınız!

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  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    İşte ünlülerin hayrete düşüren ikizleri...

    Bruce Willis
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Robert Downey Jr.
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Eminem
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Morgan Freeman
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Vincent van Gogh
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Kanye West
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Michael Jackson
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Jason Momoa
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Will Smith
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Marilyn Monroe
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Neil Patrick Harris
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Mark Hamill
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Mila Kunis
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Jimmy Fallon
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Lady Gaga
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Rihanna
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Kate Moss ve Denise Ohnona

     
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Michael Fassbender'a ikizi kadar benzeyen bir internet kullanıcısı...

     
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Angelina Jolie ve Melissa Bazan 

     
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Andrew Lincoln ve Cecil Garner

     
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Blake Lively ve Black Gaunt

     
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Robbie Williams ve Tony Lewis

     
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Shakira ve Rebeca Maiellano

     
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Colin Farrell ve James Martin

     
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Bryan Cranston ve Lee Nichols

     
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Kit Harington ve Giammarco Buccellato

     
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Bruce Willis 
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Selena Gomez ve Sofia Solars 
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Maisie Williams

     
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Álvaro Morte
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Ryan Gosling ve Danila Yakushev

     
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Katy Perry ve Francesca Brown

     
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Miley Cyrus ve Mardee Shackleford

     
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Kylie Jenner ve Fyza Ali

     
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Adele ve Ellinor Hellborg
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Ryan Gosling ve Johannes Laschet

     
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Ariana Grande ve Jacky Vasquez

     
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Kate Middleton and Heidi Agan

     
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Rihanna ve Andele Lara
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Metroda rastlanan George Clooney'in 'kayıp' ikizi...

     
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Aynı yüz hatlarına sahip Asya'lı Johnny Depp

     
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Hugh Laurie'nin Rus versiyonu

     
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Brezilyalı Danny Devito

     
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Hindistanlı Nicolas Cage

     
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Jay-Z'nin kadın versiyonu

     
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Meksikalı Morgan Freeman sokak yemeği pişiriyor.
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Asyalı Brad Pitt
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    İsveçli Leonardo modellik mesleğiyle uğraşıyor.

     
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Mısırlı Kanye West 

     
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Ünlü şarkıcı Ed Sheeran'ın kayıp ikizi

     
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Rus Jason Statham tavuk şiş yerken 
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Ben Kingsley'in birebir aynısı!
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Beyonce'a ikizi kadar benzeyen Amerikalı Brittany Williams 
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Kim Kardashian'a benzerliğiyle dikkat çeken Azeri asıllı Kanadalı moda blogger'ı Kamilla Osman
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Endonezyalı Barrack Obama
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Meksikalı Barrack Obama. Meksika topraklarında Obama'yı temsil ediyor...
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Hindistanlı Bradley Cooper
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Asyalı Mark Wahlberg
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Hindistanlı Kaptan Jack Sparrow
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Hindistanlı Zayn Malik...
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Bebek Usher
  • Toplu taşımada rastlandı... İkizi olsa bu kadar benzer!

    Bebek Danny DeVito

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