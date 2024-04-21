Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Motor Sporları Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da birinci oldu! - Motor Sporları Haberleri

        Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da birinci oldu!

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'daki ikinci yarışta birinci oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 16:08 Güncelleme: 21.04.2024 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da zirvede!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda'da düzenlenen 3. ayağında ikinci yarışı ilk sırada tamamladı.

        TT Assen Pisti'nde 21 tur üzerinden yapılan yarışa 9. cepten başlayan ROKiT BMW takımı sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçerek podyumun ilk basamağında yer aldı.

        Yarışta Aruba.it takımından İspanyol Alvaro Bautista ikinci, GYTR GRT Yamaha ekibinden Avustralyalı Remy Gardner ise üçüncü oldu.

        Hollanda'daki ilk yarışta ise ikinci olan Red Bull sporcusu Toprak, genel klasmanda 117 puana ulaşarak ikinci sıraya çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı
        Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı
        Hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Eşini sırtında taşıdı
        Eşini sırtında taşıdı
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        Buruk'un ilk 11'i!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk