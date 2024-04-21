Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da birinci oldu!
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'daki ikinci yarışta birinci oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda'da düzenlenen 3. ayağında ikinci yarışı ilk sırada tamamladı.
TT Assen Pisti'nde 21 tur üzerinden yapılan yarışa 9. cepten başlayan ROKiT BMW takımı sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçerek podyumun ilk basamağında yer aldı.
Yarışta Aruba.it takımından İspanyol Alvaro Bautista ikinci, GYTR GRT Yamaha ekibinden Avustralyalı Remy Gardner ise üçüncü oldu.
Hollanda'daki ilk yarışta ise ikinci olan Red Bull sporcusu Toprak, genel klasmanda 117 puana ulaşarak ikinci sıraya çıktı.