        Toprak Razgatlıoğlu'nun motosikleti İtalya'da tanıtılacak

        Toprak Razgatlıoğlu'nun motosikleti İtalya'da tanıtılacak

        Üç kez Dünya Superbike Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'de yarışacağı motosiklet, yarın İtalya'nın Siena kentinde tanıtılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 14:50 Güncelleme: 12.01.2026 - 14:50
        Toprak'ın motosikleti İtalya'da tanıtılacak!
        Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'de kullanacağı motosiklet, yarın İtalya'nın Siena kentinde tanıtılacak.

        MotoGP kariyerine Yamaha'nın fabrika destekli uydu takımı Pramac Racing ile başlayacak Razgatlıoğlu'nun, 2026 sezonunda kullanacağı Pramac Yamaha motosikleti ilk kez kamuoyuna açıklanacak.

        Dünya Superbike Şampiyonası’nda elde ettiği üç şampiyonluğun ardından MotoGP'ye geçmeye hazırlanan milli sporcu, 2026 sezonunda 7 numarayla piste çıkacak. Razgatlıoğlu, MotoGP kariyerinin ilk sezonunda Yamaha'nın tüm fabrika verilerinden yararlanacak.

        İtalya merkezli Pramac Racing, 2024 sezonunda MotoGP’de kazandığı dünya şampiyonluğuyla dikkat çekmişti. Takım, 2026 sezonunda Toprak Razgatlıoğlu ile birlikte yeni bir döneme hazırlanıyor.

        Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nda 2021, 2024 ve 2025 yıllarında kazandığı üç dünya şampiyonluğunun ardından MotoGP'ye adım attı. Milli motosikletçi, Pramac Yamaha ile MotoGP’de yarışarak serinin tarihindeki ilk Türk sporcu olacak.

        9 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 9 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* En düşük emekli aylığı, yüzde 18,48 zam yapılarak 20 bin lira oldu* Suriye ordusundan Halep'te terör örgütü YPG/SDG'ye nokta operasyon* Meteoroloji'den Marmara için cumartesi fırtına uyarısı! Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Pazartesi için İstanbul'da hiç kimseye söz vermeyin. Uygun hava sıcaklığı ile yağış, tam kar kıvamında* Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının saati hava şartları sebebiyle 18.45 olarak değiştirildi* Şarkıcı Mabel Matiz, 'Perperişan' şarkısının sözlerinde 'müstehcenlik' suçunu işlediği gerekçesiyle hâkim karşısına çıktı. Matiz'in, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava, 27 Mart'a ertelendi* Türkiye Diyanet Vakfı, yardıma ihtiyacı olan nişanlı çiftlere çeyiz yardımında bulunacak. Başvurular 13-31 Mart tarihlerinde alınacak

