Topuk yaylası nerede? Topuk yaylası hangi şehirde, ilde, bölgede?

Son dönemde doğa turizmi ve kamp tatili denildiğinde adı sıkça geçen yerlerden biri de Topuk Yaylası oldu. Geniş çimenlik alanları, gölet manzarası ve tertemiz havasıyla dikkat çeken bu yayla, hem hafta sonu kaçamakları hem de uzun tatiller için tercih ediliyor. Peki, Topuk Yaylası hangi şehirde, hangi bölgede bulunuyor?

TOPUK YAYLASI NEREDE?

Türkiye’nin doğal güzellikleri saymakla bitmez ama Topuk Yaylası, bu güzellikler içinde hem huzur hem de nefes açan bir ferahlık sunan nadide yerlerden biri. Yemyeşil çam ormanlarının içine saklanmış bu yayla, tertemiz havası ve dingin atmosferiyle şehrin yorucu temposundan kaçmak isteyenlerin gözdesi. Özellikle yaz aylarında serin havasıyla adeta doğal bir klima etkisi yaratan Topuk Yaylası, doğaseverler, kampçılar ve fotoğraf tutkunları için vazgeçilmez bir kaçış noktası.

TOPUK YAYLASI HANGİ BÖLGEDE?

Topuk Yaylası, Karadeniz’in yeşil dokusunu hissedebileceğiniz Batı Karadeniz Bölgesi sınırları içinde yer alıyor. Bölge, tipik Karadeniz ikliminin etkisinde olduğu için yılın büyük bölümünde yemyeşil kalıyor ve özellikle ilkbahar ile sonbaharda rengarenk bir manzaraya bürünüyor. Yaylanın bu bölgedeki konumu, hem Marmara’dan hem İç Anadolu’dan ulaşımı kolay hale getiriyor.

TOPUK YAYLASI KONUMU NEDİR? Topuk Yaylası, Düzce il sınırlarında, Gölyaka ilçesine bağlı. Şehir merkezine yaklaşık 38 kilometre uzaklıkta ve 1.280 metre rakımda yer alan yayla, hem dağ havası hem de göl manzarasını bir arada sunuyor. Yaylanın ortasında yer alan gölet, etrafındaki yürüyüş yolları ve ahşap köprülerle adeta masal sayfalarından çıkmış gibi bir görünüm sergiliyor. Burada bir gün geçirmek bile, zihninizi sıfırlamak için yeterli. TOPUKLU YAYLASINA NASIL GİDİLİR? Topuk Yaylası'na ulaşım, hem kendi aracınızla hem de toplu taşıma ile mümkün. İstanbul'dan yaklaşık 2,5 – 3 saat, Ankara'dan ise ortalama 3,5 saatlik bir yolculukla yaylaya ulaşabilirsiniz. TEM Otoyolu üzerinden Düzce çıkışını kullanarak Gölyaka'ya yönelip, ardından tabelaları takip ederek yaylaya ulaşmak mümkün. Özel araçla gidecekler için yolun büyük kısmı asfalt olsa da son birkaç kilometrede stabilize yollarla karşılaşabilirsiniz, bu yüzden araç seçimine dikkat etmekte fayda var. Toplu taşımayla gitmek isteyenler, önce Düzce'ye, oradan da Gölyaka'ya dolmuşlarla ulaşabilir; Gölyaka'dan yaylaya ise özel servisler veya taksilerle çıkabilirsiniz. Yaz aylarında yerel belediyeler ve tur firmaları, günübirlik yayla turları da düzenliyor.