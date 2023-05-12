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Haberler Gündem 3. Sayfa "Torbacı"ya 15 yıl 7 ay hapis cezası
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Suçüstü yakalanan "torbacı'ya 15 yıl 7 ay hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira adli para cezası verildi

AA

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

2 KİŞİYE SATARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde gece vakti sokakta sigara paketi arasına gizlediği sentetik uyuşturucuyu E.A. ve Y.Ç.'ye satarken yakalandığını belirtti.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak M.A.'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi. Savunmasını yapan sanık M.A. ise uyuşturucu satmadığını öne sürerek, tahliyesi ve beraatini talep etti.

MAHKEMEDEN HAPİS VE PARA CEZASI KARARI

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

*Fotoğraf: DHA

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