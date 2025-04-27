Torreira'dan üst üste 3 maçta gol!

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların 2. golü Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira’dan geldi.

Müsabakanın 56. dakikasında sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde seken topu sol tarafta alan Torreira çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skoru 2-0’a getirdi.

29 yaşındaki futbolcu böylece son oynadıkları 3 maçta da gol sevinci yaşadı. Torreira, ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 olmak üzere toplam gol sayısını 5’e çıkardı.