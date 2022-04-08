Süper Lig’de bu pazar Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Galatasaray’da sakatlıklar can sıkıyor. Fatih Karagümrük maçında kasığından sakatlanan Kerem Aktürkoğlu’nun Kadıköy’de oynaması zor görünüyor. Kerem’in yokluğunda Babel’i sola çekerek Emre Kılınç’ı sağ kanada atmayı planlayan teknik direktör Dominic Torrent, özellikle takım savunması üzerinde duruyor. Son 3 maçında rakip filelere toplam 11 gol gönderen Sarı-Lacivertliler’in hücum gücünü bilen İspanyol teknik adam, Barcelona deplasmanındaki taktiğini kullanacak. Orta sahadaki üçlüsü Taylan, Berkan ve Ciculdau’dan alan daraltıp baskı yapmalarını isteyen Torrent’in, kanatlardaki Babel ve Emre’ye de beklere yardım etme talimatı verdiği öğrenildi.

SAĞ BEKTE BOEY

Omar ve Boey’un yokluğunda geçen hafta sağ bekte forma giyen Ömer Bayram yedeğe çekilecek. Sakatlıktan dönen Omar’ın takımla birlikte birkaç idmanı kaçırdığı için karantina sürecini atlatan Sacha Boey’un sağ bekte ilk 11 başlaması bekleniyor.