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        Haberler Gündem Çevre Tortum Şelalesi, baharda coştu | Son dakika haberleri

        Tortum Şelalesi, baharla birlikte eriyen kar sularıyla coştu

        Erzurum'un Uzundere ilçesinde 21 metre genişliği, 48 metre yüksekliğe sahip Tortum Şelalesi, dağlarda hızla eriyen kar sularıyla coştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 13:40 Güncelleme: 05.05.2025 - 13:40
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        Erzurum-Artvin yolunun 110'uncu kilometresinde bulunan, 2016 yılında Türkiye'nin 11'inci sakin şehri seçilen Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi, ülkenin en büyük şelalesi olma özelliğini taşıyor.

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        18'inci yüzyılda meydana gelen heyelan sonucu oluşan, 21 metre genişliği, 48 metre yüksekliğiyle her yıl yerli ve yabancı binlerce misafiri ağırlayan Tortum Şelalesi, baharla birlikte adeta coştu.

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        Kış sezonunda yağan karın erimesi ve ardından yaşanan bahar yağmurları şelalenin suyunu artırdı.

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        Son yılların en coşkulu haline ulaşan şelalede oluşan gökkuşağı da dikkat çekiyor.

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        Tortum Şelalesi'nde işletmecilik yapan Şaban Ata, baharla birlikte şelalenin coştuğunu söyledi. Suyun sesinin metrelerce uzaklıktan duyulduğunu ifade eden Ata, "Şelale uzun yıllar bu kadar çok vahşi akmamıştı. Bu yıl kış aylarında yaşanan kar yağışı ve devam eden bahar yağmurları şelaleyi besleyen gölü doldurdu. Şelale geçen yıllara oranla daha coşkun akıyor. Yerli ve yabancı turistleri şelaleyi görmeye davet ediyorum" dedi.

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        #yerel haberler
        #erzurum haberleri
        #Tortum Şelalesi
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