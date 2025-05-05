Tortum Şelalesi'nde işletmecilik yapan Şaban Ata, baharla birlikte şelalenin coştuğunu söyledi. Suyun sesinin metrelerce uzaklıktan duyulduğunu ifade eden Ata, "Şelale uzun yıllar bu kadar çok vahşi akmamıştı. Bu yıl kış aylarında yaşanan kar yağışı ve devam eden bahar yağmurları şelaleyi besleyen gölü doldurdu. Şelale geçen yıllara oranla daha coşkun akıyor. Yerli ve yabancı turistleri şelaleyi görmeye davet ediyorum" dedi.