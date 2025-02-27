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        Haberler Spor Futbol İngiltere Tottenham: 0 - Manchester City: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Tottenham: 0 - Manchester City: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Tottenham sahasında Manchester City'i ağırladı. Dev mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 00:29 Güncelleme: 27.02.2025 - 00:29
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        Haaland Tottenham'ı yıktı!
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        İngiltere Premier Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Tottenham ile Manchester City kozlarını paylaştı. Mücadele Manchester temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        M. City'e galibiyeti getiren golü 12. dakikada Erling Haaland kaydetti. Ayrıca yine Haaland'ın 90+5. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonucu elle oynama olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

        Bu sonucun ardından Man. City 47 puana yükseldi. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Tottenham ise 33 puanda kaldı.

        Ligin 29. haftasında Tottenham sahasında Bournemouth'u ağırlayacak. Manchester City ise Nottingham Forest deplasmanında sahne alacak.

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