Tottenham: 0 - Manchester City: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Tottenham sahasında Manchester City'i ağırladı. Dev mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
İngiltere Premier Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Tottenham ile Manchester City kozlarını paylaştı. Mücadele Manchester temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
M. City'e galibiyeti getiren golü 12. dakikada Erling Haaland kaydetti. Ayrıca yine Haaland'ın 90+5. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonucu elle oynama olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonucun ardından Man. City 47 puana yükseldi. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Tottenham ise 33 puanda kaldı.
Ligin 29. haftasında Tottenham sahasında Bournemouth'u ağırlayacak. Manchester City ise Nottingham Forest deplasmanında sahne alacak.