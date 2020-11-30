Tottenham zirveyi bırakmadı

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig),İspanya (La Liga),İtalya (Serie A),Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Tottenham, İspanya'da Real Sociedad, İtalya'da Milan, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint Germain (PSG),puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

PREMIER LİG

Liderlik koltuğunda oturan Tottenham'ın Chelsea'ye konuk olduğu Londra derbisi, 0-0 sonuçlandı.

Son şampiyon Liverpool, 90+3'üncü dakikada yediği golle Brighton deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

Manchester United, 2-0 geriye düştüğü maçta Southampton'ı 3-2, Manchester City ise Burnley'i 5-0 yendi.

Leicester City-Fulham ve West Ham United-Aston Villa maçlarıyla tamamlanacak Premier Lig'in 10. haftasında 21 puana ulaşan Tottenham, averajla zirvede yer alıyor. Tottenham'ı, aynı puana sahip Liverpool, 19 puanlı Chelsea ve 18 puanlı Leicester City izledi.

LA LIGA

Lider Real Sociedad, Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 5. haftasında karşılaşacağı Villarreal ile 1-1 berabere kaldı.

Atletico Madrid, deplasmanda Valencia'yı 1-0 yenerek üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Son şampiyon Real Madrid, evinde Alaves'e 2-1 yenilerek son 3 maçta 2. mağlubiyetini yaşadı.

Barcelona ise sahasında Osasuna'yı 4-0 yendi.

La Liga'nın 11. haftası sonunda puanını 24'e çıkaran Real Sociedad'ı, 2 maç eksiği bulunan Atletico Madrid bir, Villarreal 4, bir maçı eksik Real Madrid ise 7 puan geriden takip etti.

SERIE A

Ligi namağlup lider götüren Milan, sahasında oynadığı Fiorentina mücadelesini 2-0 kazandı.

Diğer Milano ekibi Inter, Sassuolo deplasmanından 3-0 galip ayrıldı.

Son 9 yılın şampiyonu Juventus'un Benevento'ya konuk olduğu karşılaşma 1-1 bitti. Juventus, son 6 maçta 4. beraberliğini aldı.

Napoli, tarihinde önemli yer tutan Diego Armando Maradona'nın vefatı sonrası çıktığı ilk maçta Roma'yı 4-0 yendi.

Serie A'nın 9. haftasını 23 puanla geçen Milan, liderliğini sürdürdü. Milan'ı, 18'er puanla Inter ve Sassuolo, 17'şer puanla Juventus, Napoli ve Roma izledi.

BUNDESLIGA

Son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart'ı 3-1 mağlup etti.

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 5. haftasında karşılaşacağı Leipzig, evinde oynadığı Arminia Bielefeld maçını 2-1 kazandı.

Bayer Leverkusen, ağırladığı Hertha Berlin ile 0-0 berabere kaldı. Borussia Dortmund, sahasında Köln'e 2-1 yenildi.

Bundesliga'nın 9. haftası sonunda 22 puan toplayan lider Bayern Münih'i, 20 puanlı Leipzig, 19 puanı bulunan Bayer Leverkusen ve 18 puanlı Borussia Dortmund takip etti.

LIGUE 1

Geçen hafta 8 maçlık galibiyet serisi biten son 3 yılın şampiyonu PSG, bu hafta da Bordeaux ile 2-2 berabere kaldı.

Konuk olduğu Saint-Etienne ile 1-1 berabere kalan Lille, PSG'nin puan kaybından yararlanamadı.

Olympique Lyon, Reims'i, Monaco da Nimes'i 3-0 mağlup etti.

Montpellier, Lorient'ı 1-0, Olympique Marsilya ise Nantes'ı 3-1 yendi.

Ligue 1'de 12. haftanın ardından puanını 25'e çıkaran PSG, liderlik koltuğunda oturmaya devam etti. Lille, Olympique Lyon, Monaco ve Montpellier 23, iki maç eksiği bulunan Olympique Marsilya ise 21 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.