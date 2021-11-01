DHA

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur´da beklenen ayrılık gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta sonu evinde Manchester United´a 3-0 mağlup olarak ligde 5´inci mağlubiyetini alan ve 8´inci sıraya gerileyen Londra ekibinde yönetim, 1 Temmuz´da göreve getirilen Portekizli teknik adam Nuno Espirito Santo ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada sportif direktör Fabio Paratici´nin açıklamalarına yer verildi. Nuno ile yolları ayırma kararı aldıkları için üzgün olduklarını söyleyen Paratici, "Nuno ve teknik ekibinin başarılı olmayı ne kadar istediğini biliyorum ve bu kararı almak zorunda kaldığımız için üzgünüm. Nuno gerçek bir beyefendi ve burada her zaman hoş karşılanacak. Kendisine ve teknik heyetine teşekkür ediyor, gelecek için başarılar diliyoruz" dedi.

Tottenham Hotspur, Nuno yönetiminde çıktığı 17 resmi karşılaşmada 8 galibiyet 2 beraberlik 7 mağlubiyet aldı.

HEDEF ANTONIO CONTE

İngiliz ekibinin Nuno Espirito Santo´nun yerine düşündüğü isimler de belli oldu. Londra ekibinin belirlediği listenin ilk sırasında İtalyan teknik adam Antonio Conte yer alıyor. Fabio Paratici, yaz transfer döneminde de takımın başına getirmek için uzun süre çaba sarf ettiği İtalyan menajeri, ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Conte´nin görevi kabul etmek için yapılacak transferlerde tek söz sahibi olmak istediği ve uzun süreli bir sözleşme talep ettiği ifade edildi.