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Tövbeler Olsun neden bitti? İşte Tövbeler Olsun final nedeni

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tövbeler Olsun 31. bölümü ile ekranlara veda edecek. Peki, Tövbeler Olsun neden bitti? İşte Tövbeler Olsun final nedeni haberimizde...

Tövbeler Olsun neden bitti? İşte Tövbeler Olsun final nedeni

Tövbeler Olsun neden bitti? İzleyicisi tarafından merak konusu oldu. TRT 1 ekranlarında önce Pazar akşamı yayınlanmaya başlayan sonra yayın günü değişerek perşembeye alınan Tövbeler Olsun final yapacağını açıkladı.

TÖVBELER OLSUN NEDEN FİNAL YAPIYOR?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tövbeler Olsun dizisi 25 Mart Perşembe günü, dizinin 31'inci bölümü ile final yapacağını duyurdu. Bazı kaynaklara göre dizinin beklenen izlenme oranlarının altında kalması nedeni ile final kararı aldığı bilgisi yer alırken, Tövbeler Olsun resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

"TövbelerOlsun 31. bölüm fragmanı yayında!(Final)
Peş peşe iki yeni bölümümüzle 25 Mart Perşembe akşamı sizlerleyiz."

TÖVBELER OLSUN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Tövbeler Olsun dizisinde; başarılı ama “pinti” bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding’in patronu Namzet Horanta’nın, pintilikten cömertliğe giden büyük değişimi; bu değişimin "hatme çiçeğim" diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra’yı nasıl etkilediği; bu değişim sayesinde, eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesine dair kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zinciri yaşanıyor.

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