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Toyota Türkiye 800 kişilik istihdam sağlayacak

Koronavirüs pandemisine yönelik gerekli tedbirleri alarak üretime tekrar başlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, üretim ve ihracat hedeflerini artırmak ile birlikte işgücünü desteklemek için önümüzdeki aylarda İŞKUR üzerinden yaklaşık 800 kişilik istihdam sağlayacağını açıkladı

Toyota Türkiye
HABERTURK.COM

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, İŞKUR Sakarya İl Müdürlüğü ile kayıtlı ve nitelikli işgücünün desteklenmesi için kısa süreli adaptasyon ve sertifika eğitimleri düzenlenmesine ilişkin protokol imzaladı.

Yapılan açıklamaya göre, proje ile İŞKUR'a kayıtlı iş arayanlar, kaynak, montaj ve boya işçiliği alanlarında 800 kişinin eğitim sonrası fabrikada istihdam edilmesi sağlanacak.

Eğitim programlarına katılım sağlayan sözleşmeleri çalışanların 6 aylık çalışma sonrasında uygun görülmesi halinde Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'de kadrolu çalışan olma imkânına da sahip olabilecek.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, gerekli tedbirleri alıp yeni bir iş ortamı sağlayarak 11 Mayıs'ta üretime tekrar başlamıştı.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO'su Toshihiko Kudo, "Ülkemize ve Sakarya'mıza katkı sağlamaya devam ederek ve üretim ve ihracat hedeflerimizi artırarak sürdürebilmek için önümüzdeki aylarda mevcut kadromuza yaklaşık 800 kişilik bir istihdam sağlamayı planlıyoruz" dedi.

Gelişmeye ilişkin konuşan Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İlk Müdürü Tekin Kaya, "İlimizin istihdamına güçlü destek veren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin yeniden tam kapasite ile üretime başlaması, firmaya bağlı yan sanayinin de işbaşı yapmasını beraberinde getirmektedir" dedi.

EN AZ LİSE MEZUNU BAŞVURABİLECEK

Mesleki eğitim kursuna katılmak isteyen iş adaylarının, bay, en az lise mezunu, Sakarya'da ikamet ediyor olması ve askerliğini tamamlamış ya da en az 6 ay tecilli olması şartlarını taşımaları gerekiyor.

Bu şartları taşıyan iş adaylarının, Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne veya Belediyelerde bulunan İŞKUR Temsilciliklerine başvuru yapabilecekleri kaydedildi.

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