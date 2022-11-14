"BENİ HAYATTA TUTABİLECEK TEK KİŞİ ANNEN"

Tozluyaka 21. bölüm fragmanı Kenan'ın Ali'ye "beni hayatta tutabilecek tek kişi annen" sözleri ile başlıyor. Derya ise Kenan'a "dünyadaki son adam bile kalsan yine seninle evlenmem" ifadelerini kullanıyor. Önder ise Çağrı'ya "hasta bir adam elimde kalsın istemiyorum diyerek öfkesini dile getirir. Fragmanın sonunda ise aşk itirafları arka arkaya gelir.