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Tozluyaka yeni bölüm fragmanı: "Beni hayatta tutabilecek kişi annem"

FOX TV ekranlarında seyirci ile buluşan dram ve gençlik türündeki televizyon dizisi Tozluyaka yeni bölüm fragmanı ile dikkat çekti. İşte başrollerinde Dolunay Soysert, Emre Kınay gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin son bölümü ve fragmanı hakkında dikkat çeken ayrıntılar...

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  • Tozluyaka 21. yeni bölüm fragmanı: Tozluyaka 21. yeni bölümde neler oluyor, 20. bölümde neler yaşandı?

    NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşan Tozluyaka dizisinin yeni bölüm fragmanından detayları ve 20. son bölümünde yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaştık. İşte Tozluyaka 21. bölümde yaşanacaklar...
  • Tozluyaka 21. yeni bölüm fragmanı: Tozluyaka 21. yeni bölümde neler oluyor, 20. bölümde neler yaşandı?

    "BENİ HAYATTA TUTABİLECEK TEK KİŞİ ANNEN"

    Tozluyaka 21. bölüm fragmanı Kenan'ın Ali'ye "beni hayatta tutabilecek tek kişi annen" sözleri ile başlıyor. Derya ise Kenan'a "dünyadaki son adam bile kalsan yine seninle evlenmem" ifadelerini kullanıyor. Önder ise Çağrı'ya "hasta bir adam elimde kalsın istemiyorum diyerek öfkesini dile getirir. Fragmanın sonunda ise aşk itirafları arka arkaya gelir. 

     
  • Tozluyaka 21. yeni bölüm fragmanı: Tozluyaka 21. yeni bölümde neler oluyor, 20. bölümde neler yaşandı?

    TOZLUYAKA SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

    Hastalık yalanının gerçeğe dönüşmesi Kenan için büyük yıkımdır. Korkuları, öfkesi gün yüzüne çıkmıştır ve panik haldedir. Etrafındaki herkesi de müthiş etkisi altına almıştır. Hastalığının bir çaresi vardır ve bunun için birileri bedel ödemek zorundadır.
  • Tozluyaka 21. yeni bölüm fragmanı: Tozluyaka 21. yeni bölümde neler oluyor, 20. bölümde neler yaşandı?

    Çağrı ile Zeyno’nun ilişkisine karşı çıkan Arap ve Ali’ye en büyük tepkiyi Mavi ve Duru gösterirken yanlış anlaşılmalarla örülü bir duruma düşerler.

    Kırgınlıkların, korkuların, öfkelerin arasında kalan çocuklar ve aileleri… Sonu kimileri için mutlu sonla biterken; kimileri içinse hayatlarını değiştirecek seçimlere zorlanacakları büyük bir kararla neticelenir.

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