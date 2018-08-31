TPS Turku - PS Kemi maçı ne zaman?

Finlandiya Veikkausliiga maçında TPS Turku ile PS Kemi, 31 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:30. Maç öncesi TPS Turku 19 puanla 11. sırada, PS Kemi 18 puanla 12. sırada bulunuyor. TPS Turku, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. PS Kemi, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 205 kodlu maçta; İddaa oynayanlar TPS Turku kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.20, PS Kemi sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

TPS Turku önceki hafta Ilves mücadelesinde 2-0 yenildi.

PS Kemi ise SJK Seinajoki karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

TPS Turku, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. TPS Turku, kendi sahasında 12 gol attı, 12 gol yedi.

PS Kemi, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda PS Kemi 11 kez gol sevinci yaşadı, 24 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ