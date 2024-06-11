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        Haberler Gündem Trabzon'da denize düşen otomobilin sürücüsünü vatandaşlar kurtardı - Güncel haberler

        Otomobil denize düştü! Sürücüyü vatandaşlar kurtardı

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denize düşen otomobilin sürücüsü vatandaşlar tarafından kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 20:43 Güncelleme: 11.06.2024 - 20:43
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        Otomobil denize düştü! Sürücüyü vatandaşlar kurtardı
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        A.A'nın (43) kullandığı otomobil, Söğütlü Mahallesi sahilinde henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak denize düştü.

        Suya batan otomobilin sürücüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak kıyıya getirildi.

        A.A, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Otomobil ise vinç ve çekici yardımıyla denizden çıkarıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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