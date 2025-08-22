Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Trabzon'da gelin alma töreninde maganda dehşeti! 1 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Trabzon'da gelin alma töreninde maganda dehşeti! 1 ölü, 2 yaralı

        Trabzon Çaykara'da gelin alma merasiminde tabancalarla rastgele açılan ateş sonucu mermilerin isabet ettiği 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Düğün iptal edilirken olayla ilgili 1'i polis memuru, 2 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 06:58 Güncelleme: 22.08.2025 - 06:59
        Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Taşkıran Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde gelin alma merasimi sırasında bazı kişiler tabancalarla rastgele ateş açtı.

        Bu sırada mermilerden biri Erzurum'dan ilçeye gelen damadın akrabası Fuat Han (43), Betül T. (16) ve Zişan S'ye (31) isabet etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

        Yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralılardan Fuat Han, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

        DHA'nın haberine göre; tedavi altına alınan yaralılarda Zişan S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralının ise durumun iyi olduğu belirtildi.

        1'İ POLİS MEMURU 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Yaşanan olay nedeniyle düğün iptal edilirken, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede boş kovan toplayıp inceleme başlattı.

        Yapılan araştırma sonucu polis memuru Y.E.B. (28) ile akrabası M.B'nin (47) ateş açtığı belirlendi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

        #Son dakika haberler
        #trabzon
        #Çaykara
