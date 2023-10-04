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        Haberler Gündem Trabzon'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Trabzon'da kamyonet şarampole devrildi : 1 ölü

        Trabzon'un Hayrat ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 18:25 Güncelleme: 04.10.2023 - 18:25
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        Trabzon'da kamyonet şarampole devrildi : 1 ölü
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        İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Kılavuz Mahallesi'nde heyelan meydana geldi.

        Toprak örtüsüyle kapanan yolda temizleme çalışmalarını sürdüren Hayrat Belediyesi çalışanı Yaşar Kılıçarslan'ın (44) kullandığı kamyonet şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Kılıçarslan kaldırıldığı Of Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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