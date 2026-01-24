Habertürk
        Trabzon'da terminalde otobüsün çarptığı çocuk yaralandı

        Terminalde otobüsün çarptığı çocuk yaralandı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde terminalde otobüsün çarptığı çocuk yaralandı. Yaralı çocuk, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 00:14 Güncelleme: 24.01.2026 - 00:14
        Değirmendere Mahallesi'ndeki Trabzon Şehirler Arası Yolcu Terminali'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otobüs, perondan hareket ettiği sırada E.D'ye (13) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı çocuk, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Otobüste ve terminal binasında da hasar meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Fotoğraf: AA

        Erzurum'daki yangında 3 işitme engelli çocuk babasız kaldı

        ERZURUM'da çalıştığı mobilya atölyesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Serhat Kısa (34), geride işitme engelli 3 çocuk bıraktı. Kendisi, eşi ve 3 çocuğu işitme engelli olan Serhat Kısa'nın 15 yıldır aynı atölyede asgari ücretle çalıştığı öğrenilirken, "Babam melek oldu" diyen Emircan Kısa (11), k...
