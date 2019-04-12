Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon’da yakalanan Gürcü Mafya liderinin iadesi bir türlü gerçekleştirilemiyor. Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan Mindia Goradze, tedavi için gittiği hastanede polisin kurduğu tuzakla gözaltına alınmıştı.

Gürcistan yetkili makamlarınca organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan Gürcistan uyruklu Mindia Goradze, iade edilmek üzere önce Erzurum’daki geri gönderme kampına gönderildi.

Goradze, daha sonra Kayseri’ye nakledildi. Yapılan yazışmalara rağmen, Gürcistan Hükümeti’nin Mindia Goradze’yi iadesini kabul etmedi.





Mindia Goradze, oturum izni iptal edildi. Bunu üzerine harekete geçen Mindia Goradze, avukatı mahkemeye başvurarak, iptal karının bozulmasını istedi.