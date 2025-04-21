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        Haberler Gündem 3. Sayfa Trabzon haberleri: 25 araç birbirine girdi! Yaralılar var | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        25 araç birbirine girdi! Yaralılar var!

        Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çömlekçi mahallesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 25 araç birbirine girerken, kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 09:57 Güncelleme: 21.04.2025 - 10:34
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        25 araç birbirine girdi! Yaralılar var!
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        Trabzon'da feci kaza, sabah saatlerinde Ortahisar ilçesine bağlı Çömlekçi mahallesindeki köprülü alt geçitte meydana geldi.

        25 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

        Alınan bilgiye göre, saat 08.00 sıralarında meydana gelen nedeni henüz belirlenemeyen zincirleme kazaya biri öğrenci servisi olmak üzere toplam 25 araç karıştı.

        İLK BELİRLEMEYE GÖRE 12 YARALI

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        İHA'da yer alan habere göre kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, yaralılar ambulanslarla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi ile Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİ FELÇ OLDU

        Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza yapan araçları çekmek için bölgede çalışma başlatıldı. Kaza nedeniyle şehir içi trafiği felç olurken, kilometrelerce araç trafiği oluştu.

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