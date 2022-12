VERİMDER, Anadolu Buluşmaları'nın 27'ncisini Trabzon´da düzenledi

Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)YAPILARDA Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) tarafından düzenlenen Anadolu Buluşmaları'nın 27'ncisi, Trabzon´da gerçekleştirildi. Binalara enerji kimlik belgesinin verilmesinin zorunlu olduğunu hatırlatan İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü ve VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin "55 milyar dolarlık enerji ithalatımız bu sene 100 milyar doları geçiyor. Bizim bu konuda yapacağımız her tasarruf milletimizin başını dik tutması için çok önemli" dedi.Enerji verimliliği, enerji tasarrufu ve iklim değişikliği konularında farkındalık yaratmak amacıyla oluşturduğu `Enerji Verimliliği ve Gelecek´ teması ile Anadolu Buluşmaları gerçekleştiren Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği VERİMDER, 27´nci toplantısını Trabzon´da gerçekleştirdi. Dalmaçyalı sponsorluğunda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin yaparken, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar, VERİMDER Dernek Başkanı Çağdaş Korkmaz, VERİMDER Genel Sekreteri Arkın Konak ve Nippon Paint Betek Boya Pazarlama´dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arzu Uludağ Elazığ´ın yanı sıra pek çok paydaş düzenlenen programda konuşmacı olarak yer aldı. Anadolu Buluşmaları kapsamında Türkiye´nin dört bir yanında enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı seferberliği başlatan VERİMDER, kamu kurumları, bürokrasi, üniversiteler, medya, inşaat enerji sektörleri ve kanaat önderlerini Trabzon´da bir araya getirdi. Ana teması `enerji verimliliği ve gelecek´ olan toplantı Dalmaçyalı sponsorluğunda gerçekleştirilirken toplantıda sürdürülebilirliğin yanı sıra iklim değişikliği, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu anlamında çözüm odaklı neler yapılabileceği hakkında konuşuldu. `55 MİLYAR DOLARLIK ENERJİ İTHALATIMIZ BU SENE 100 MİLYAR DOLARI GEÇİYOR´Yapılarda ısı yalıtımının yapılmasıyla cari açıkta 10 milyar dolara kadar her yıl tasarruf imkânı bulunacağını anlatan İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü ve VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, "Cumhurbaşkanımızın kendi açıkladığı binalarda enerji verimliliğinin uygun finansman kaynağı bu bizim için çok çok önemliydi bunu yıllarca söyledik. Bir de binaların enerji kimlik belgesi. Binalara enerji kimlik belgesinin verilmesi zorunlu değildi, geçen seneden itibaren zorunlu olarak bu kimlik belgeleri verilmeye başlandı. Bununla ilgili sahtecilikte de bağlayıcı cezalar eklendi. Bizim ithalatımızın yüzde 90´ı hammadde aramalı yatırım. 55 milyar dolarlık enerji ithalatımız bu sene 100 milyar doları geçiyor. Bizim bu konuda yapacağımız her tasarruf milletimizin başını dik tutması için çok önemli. Peki, bunu nasıl yapacağız? Maalesef sera gazları dâhil olmak üzere, enerjinin tüketimi dahil olmak üzere birçok şey konutlarda olur. Ve konutlarımızın yüzde 70´i maalesef enerji verimliliğine haiz değil. Eğer biz konutlarımızı bu bahsettiğimiz mantolama metotlarıyla uygun bir şekilde eğer teşkilatlandırırsak cari açığımız da 5 ardından 7 sonra 9-10 milyar dolara kadar her sene tasarruf etme imkânı bulacağız. Bu ne demek? Rus doğalgazı, İran doğalgazı vesaire farklı yerlerden yaptığımız ithalatlarda hem diplomatik olarak başımız dik olacak hem de onlardan daha az satın alıp daha az tüketerek aynı randımanı sağlayarak enerjimizi sağlamış olacağız" şeklinde konuştu.`DOĞALGAZ KONUSUNDA RUSLARIN BASKISI ALTERNATİFLERİN ORTAYA ÇIKMASI SONUCUNU YARATACAK´Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimin dünyada doğalgaz krizi yarattığını belirten Prof. Dr. Alkin, "Her bir sıkıntı insanlığa yeni bir çare üretmiş. Yani doğalgaz konusunda Rusların bu kadar çok baskı yapması büyük ihtimalle doğalgazı ithal eden ülkelerde yeni alternatiflerin ortaya çıkması sonucunu yaratacak. O yüzden elinizde bir malı tutuyorsanız ve bunun üzerinde illa satın alınmasına ısrar ediyorsanız bilin ki karşı taraftaki alıcı yeni bir alternatif geliştirebilir ve bunlar da geliştiriliyor. Dolayısıyla şu an kısmi olarak yaşadığımız Rus doğalgazı sıkıntısı veya fiyatları yükselişi büyük ihtimalle Türkiye´de dâhil hem bilim insanlarına hem iş insanlarına yeni çareler üretilecek ve alternatif enerji kaynakları üzerinde yoğunlaşmasını sağlayacak. Ama yine de diyorum hangi enerji kaynağı olursa olsun bunu tasarruflu kullanmak, düzgün kullanmak, verimli kullanmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde bu sefer de doğalgaza alternatif yarattığımız kaynakları da hunharca kullanmaya devam ederiz ki hiçbir işe yaramaz yine aynı maliyetlerin altında kalırız. O yüzden ister doğalgaz ister jeotermal ister elektrik ister hidroelektrik veya aklınıza ne gelirse tüm bu kaynakları bizim etkin kullanmamız lazım ki gençlere yarın güzel bir dünya bırakalım" dedi.`YÜZDE 80 ISITMA VE SOĞUTMA AMAÇLI ENERJİ HARCIYORUZ´VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz ise yapılarda ısı yalıtımının önemli olduğunu belirterek, "Bugün Trabzon´da gerçekleştirdiğimiz Anadolu buluşmasında son derece sektör temsilcileri ve kamu kurum kuruluşlarının yetkilileriyle bir araya geldik. Özellikle ülkemizde enerji verimliliği alanında bilincin artırılması, aynı zamanda Dünya ve Avrupa´daki gelişmeler, küresel iklim değişikliğiyle mücadele anlamında faaliyetler yürütüyoruz. Bu konuda şimdiye kadar 27´ncisini gerçekleştirdiğimiz Anadolu buluşmasında özellikle ülkemizde enerji ihtiyacı, dışa bağımlılık, yapılarda enerji verimliliği ile beraber elde edeceğimiz tasarrufun altını çizmeye gayret gösterdik. Özellikle önümüzdeki dönemde enerjiye olan ihtiyacın, enerjiye olan üretim, ulaşmanın da yaratacağı zorluklarla mevcut yapılarımızın daha enerji verimli hale gelmesi hem ülke ekonomisine katkı hem hane halkına getireceği faydaları bugün vurgulamaya gayret gösterdik. Özellikle ileriye dönük olarak altını çizerek söylüyorum hem Avrupa´da hem de ülkemizde enerji konusunda, iklim konusundaki değişikliklerin ve buradaki mücadelenin en önemli yapılarından bir tanesi mevcut yapılarımızın enerji verimliliği dönüşümünden geçiyor. Çünkü ağırlıklı yüzde 80 ısıtma ve soğutma amaçlı enerji harcıyoruz. Bunların azaltılması yüzde 60 mertebesinde tasarruf sağlaması bu yapıların başta ısı yalıtımı olmak üzere enerji verimli hale getirilmesinden geçiyor. Bu hedeflere ulaşmak açısından da bu toplantıları, bu iletişimleri VERİMDER olarak da önümüzdeki yıllarda yine sürdürmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.DHA-Ekonomi Türkiye-Trabzon

2022-12-14 11:45:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.