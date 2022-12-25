Paris´te öldürülen üniversiteli Akın´ın ağabeyi: Katil hesabını mutlaka verecektir



Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)FRANSA´nın başkenti Paris´te kimliği belirsiz saldırgan tarafından 15 Aralık´ta okul çıkışı evine giderken sokakta başından vurularak öldürülen Akın Genç´in (19) cenazesi, Paris'teki Garges Sarcelles Selimiye Cami´nde yarın kılınacak cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Trabzon´a uğurlanacak.

Genç´in ağabeyi Aşkın Genç, "Acımız tarifsiz. Kalleşçe tek kurşunla vuruldu ve bir kişinin yaptığını biliyoruz. Bu ölüm paşama yakışmadı. Katil hesabını mutlaka verecektir" dedi.

Olay, 15 Aralık´ta Paris´te Aulnay Sous Bois´de meydana geldi. Kentte güzel sanatlar fakültesinde mimarlık eğitimi gören Trabzonlu Akın Genç, okul çıkışı evine giderken kimliği belirsiz bir kişinin açtığı ateş sonucu başından vuruldu. Kanlar içerisinde yerde kalan Genç, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 kardeşi olan ve ailesiyle birlikte yurt dışında yaşayan Akın Genç´in ölümü ile ilgili Fransız polisince başlatılan soruşturma sürüyor.

CENAZE AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Cinayet şüphelisinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için başlatılan süreci Türk makamları da yakından takip ederken, otopsi işlemleri tamamlanan Genç´in cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı. Genç´in cenazesi, Paris'teki Garges Sarcelles Selimiye Cami´nde yarın saat 16.00´da kılınacak cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Trabzon´a uğurlanacak. Çarşamba günü kente getirilmesi planlanan Genç´in cenazesi, Çaykara ilçesi Köknar Mahallesi´nde düzenlenecek törenle, toprağa verilecek.

`HERKESİN TAKDİRİNİ ALAN MELEK GİBİ ÇOCUKTU´

Acılı ağabey Aşkın Genç, otopside çıkan sonucun kendilerine hafta içi gönderileceğini belirterek, "Kardeşime yapılan bu haince saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bizim için ve Türkiye için büyük bir kayıp. Çok başarılı, kişiliğiyle efendiliğiyle, herkesin takdirini alan melek gibi çocuktu. Başarısından dolayı yeni yılda okulun en güzel yerinde Akın için tören yapılacak. Bu bizim ve ailemiz için gurur. Acımız tarifsiz; kalleşçe tek kurşunla vuruldu. Bir kişinin yaptığını biliyoruz. Bu ölüm paşama yakışmadı. Katil hesabını mutlaka verecektir. Gerek Türkiye gerek Fransa polisi yoğun şekilde süreci ve soruşturmayı takip etmektedir" dedi.

TARAFTARLAR AKIN´I UNUTMADI

Öte yandan Trabzonspor taraftarları da Medical Park Stadyumu´nda dün oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında, bordo mavili takıma gönül veren Akın Genç´i unutmadı. Taraftarlar, kuzey kale arkasında Genç´in maç izlediği tribünde üzerindeki fotoğrafıyla "Tribünde bir eksik, cennette bir fazlayız. Seni unutmayacağız Akın Genç" yazılı pankart açtı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN

2022-12-25 14:00:58



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