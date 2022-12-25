Paris´te öldürülen üniversiteli Akın´ın ağabeyi: Katil hesabını mutlaka verecektir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Paris´te öldürülen üniversiteli Akın´ın ağabeyi: Katil hesabını mutlaka verecektir

DHA

Paris´te öldürülen üniversiteli Akın´ın ağabeyi: Katil hesabını mutlaka verecektir


Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)FRANSA´nın başkenti Paris´te kimliği belirsiz saldırgan tarafından 15 Aralık´ta okul çıkışı evine giderken sokakta başından vurularak öldürülen Akın Genç´in (19) cenazesi, Paris'teki Garges Sarcelles Selimiye Cami´nde yarın kılınacak cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Trabzon´a uğurlanacak.
Genç´in ağabeyi Aşkın Genç, "Acımız tarifsiz. Kalleşçe tek kurşunla vuruldu ve bir kişinin yaptığını biliyoruz. Bu ölüm paşama yakışmadı. Katil hesabını mutlaka verecektir" dedi.
Olay, 15 Aralık´ta Paris´te Aulnay Sous Bois´de meydana geldi. Kentte güzel sanatlar fakültesinde mimarlık eğitimi gören Trabzonlu Akın Genç, okul çıkışı evine giderken kimliği belirsiz bir kişinin açtığı ateş sonucu başından vuruldu. Kanlar içerisinde yerde kalan Genç, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 kardeşi olan ve ailesiyle birlikte yurt dışında yaşayan Akın Genç´in ölümü ile ilgili Fransız polisince başlatılan soruşturma sürüyor.
CENAZE AİLEYE TESLİM EDİLDİ
Cinayet şüphelisinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için başlatılan süreci Türk makamları da yakından takip ederken, otopsi işlemleri tamamlanan Genç´in cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı. Genç´in cenazesi, Paris'teki Garges Sarcelles Selimiye Cami´nde yarın saat 16.00´da kılınacak cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Trabzon´a uğurlanacak. Çarşamba günü kente getirilmesi planlanan Genç´in cenazesi, Çaykara ilçesi Köknar Mahallesi´nde düzenlenecek törenle, toprağa verilecek.
`HERKESİN TAKDİRİNİ ALAN MELEK GİBİ ÇOCUKTU´
Acılı ağabey Aşkın Genç, otopside çıkan sonucun kendilerine hafta içi gönderileceğini belirterek, "Kardeşime yapılan bu haince saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bizim için ve Türkiye için büyük bir kayıp. Çok başarılı, kişiliğiyle efendiliğiyle, herkesin takdirini alan melek gibi çocuktu. Başarısından dolayı yeni yılda okulun en güzel yerinde Akın için tören yapılacak. Bu bizim ve ailemiz için gurur. Acımız tarifsiz; kalleşçe tek kurşunla vuruldu. Bir kişinin yaptığını biliyoruz. Bu ölüm paşama yakışmadı. Katil hesabını mutlaka verecektir. Gerek Türkiye gerek Fransa polisi yoğun şekilde süreci ve soruşturmayı takip etmektedir" dedi.
TARAFTARLAR AKIN´I UNUTMADI
Öte yandan Trabzonspor taraftarları da Medical Park Stadyumu´nda dün oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında, bordo mavili takıma gönül veren Akın Genç´i unutmadı. Taraftarlar, kuzey kale arkasında Genç´in maç izlediği tribünde üzerindeki fotoğrafıyla "Tribünde bir eksik, cennette bir fazlayız. Seni unutmayacağız Akın Genç" yazılı pankart açtı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN
2022-12-25 14:00:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'da Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği seçimleri başladı
YEREL HABERLER Trabzon'da Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ...
Trabzon yerel basını Trabzonspor'un Fenerbahçe galibiyetini manşetlerine taşıdı
YEREL HABERLER Trabzon yerel basını Trabzonspor'un Fenerbahçe ...
Milli güreşçi Safiye Yasin, adını olimpiyatlara yazdırmanın peşinde
YEREL HABERLER Milli güreşçi Safiye Yasin, adını olimpiyatlara ...
(Görüntülü) REKORTMEN İKİZLERİN HEDEFİ MİLLİ TAKIM
YEREL HABERLER (Görüntülü) REKORTMEN İKİZLERİN HEDEFİ MİLLİ TAKIM
Rekortmen ikizlerin hedefi milli takım 
YEREL HABERLER Rekortmen ikizlerin hedefi milli takım 
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından
Trabzonspor'da futbolcular galibiyeti değerlendirdi
YEREL HABERLER Trabzonspor'da futbolcular galibiyeti değerlendirdi
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından
Abdullah Avcı: Üst üste maçlar kazanmamız lazım
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: Üst üste maçlar kazanmamız lazım
Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor her zaman zirve yarışındadır
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor her zaman zirve ...
Jorge Jesus: Aldığımız mağlubiyetler 1 kişi eksik iken oldu
YEREL HABERLER Jorge Jesus: Aldığımız mağlubiyetler 1 kişi eksik ...
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından
CANLI YAYIN DUYURUSU
YEREL HABERLER CANLI YAYIN DUYURUSU
Trabzonspor- Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor- Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor, Fenerbahçe önünde sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Fenerbahçe önünde sahasındaki ...
Trabzonspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0
YEREL HABERLER Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Trabzonspor-Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor-Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Trabzonspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor-Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor-Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor-Fenerbahçe maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor-Fenerbahçe maçından notlar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.