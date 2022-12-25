Maganda kurşunuyla ölen Metehan toprağa verildi; şüpheli tutuklandı

Fatih TURAN/ TRABZON, (DHA)TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde sahil kenarında eğlenen arkadaş grubu arasında havaya ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla vurulup, hayatını kaybeden Metehan Mutlu'nun (25) cenazesi toprağa verildi. Gözaltına alınan şüpheli M.C.A. (31) ise tutuklandı.
Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında Kerem Mahallesi'nde meydana geldi. Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için kente gelenlerin de içinde olduğu bir arkadaş grubu, eğlenmek için sahildeki barakada buluştu. Bu sırada aynı gruptan M.C.A., tabanca ile havaya ateş etti. Silahtan çıkan mermi, oturduğu tabureden kalkan Metehan Mutlu'nun çene altına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Mutlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mutlu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. Havaya ateş açan M.C.A. ile üzerinde ruhsatlı silah ve boş şarjör bulunan T.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. M.C.A., 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı, T.A. ise serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Çarsıbaşı Fatih TURAN
2022-12-25 15:12:38
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