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Bakan Karaismailoğlu: Türkiye´de iki şey bitmez; bir AK Parti'nin icraatları, iki CHP´nin yalanları

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye´de iki şey bitmez; bir AK Parti'nin icraatları, iki CHP´nin yalanları


TRABZON,(DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bu seçim Türkiye tarihinin en önemli seçimi. Bu bir memleket meselesidir. Öyle patates soğanla geçiştirilecek bir şey değildir. Türkiye´de iki şey bitmez; bir AK Parti'nin icraatları, iki CHP´nin yalanları. Biz konuşmayız, icraatlarımız konuşur" dedi.
AK Parti'den Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı olan Bakan Karaismailoğlu, seçim çalışmaları için Trabzon'un Tonya ilçesinde partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Karaismailoğlu, son 20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın liderliğinde Türkiye´nin hayal edilemeyen birçok projeyi bitirdiğini belirterek, "Türkiye, dünyanın lider ülkelerinden birisi oldu. Bunun kıymetini bileceğiz. Bunu bilmeyenlere anlatacağız. Kırmadan, dökmeden, kucaklayacağız, gönüllere gireceğiz. Bundan 30 yıl önce de hükümetler vardı. Kuruluyordu, kalkıyordu. Bir yıl süremeyen hükümetler vardı. Neler çektik. Yazar kasalar başbakanlara fırlatılıyordu. Daha geriye gittiğimizde çok acıklı tablolar vardı. 2002´den bu yana Türkiye´nin hızlı gelişiyor ve büyüyor. Milletin parasının nereye gittiği ortada. 2002 yılında Türkiye´nin tamamında 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Bunun tamamını yenilediğimiz gibi 29 bin kilometreye çıkardık. Bu yapılan yatırımla her yıl 13 bin vatandaşımızın canını kurtarıyoruz. Bundan daha iyisi var mı? Hükümet demek budur. Milletine hizmet demek budur. 20 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde büyük yatırımlar yaptık. Hedeflerimiz çok büyük. O yüzden köprüler, tüneller, limanlar, havalimanları yapıyoruz. Ülkemiz gelişsin büyüsün" dedi.
`TURİST ÖMER GİBİ DOLAŞIYORLAR'
Bu seçimin Türkiye´nin en önemli seçimi olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Yine yatırım, yatırım, yatırım. Devletin, belediyenin görevi nedir? Milletinin hayatını kolaylaştırmaktır. Biz yakından takip ediyoruz. İstanbul´da bunu çok yaşadık. Bugünkü yönetimi de biliyoruz. Turist Ömer gibi dolaşıyorlar; İstanbul´la alakaları yok. Utanmadan gelip 10 tane metro hattı yaptıklarını söylüyorlar. 4 sene oldu yönetime geleli. Bir tane metro hattının yüzde 5 ilerlemesi var. 4 yılda yüzde 5 ilerlerse bu metro hattı tam 80 yılda anca bitecektir. Kafa bu, zihniyet bu. Dertleri yok ki. Ancak, koltuk makam peşindeler. Bir senedir oturmuşlar sağa dönüyorlar, sola dönüyorlar. Biz kazanacak aday arıyoruz diyorlar. Kazanamayacak adamı kendileri koydular masanın ortasına. Sonra da 'Burası kumar masası' dedi kalktı gitti. 72 saate kimler araya girdiyse kumar masasına getirtip hanımefendiyi oturttular. Her türlü hakareti suratına yaptılar. Bu hanımefendi şimdi susuyormuş, seçimden sonra konuşacakmış. Kim susturuyor seni sormak lazım. Sorumluluğumuz çok büyük. Bu seçim Türkiye tarihi en önemli seçimi. Bu bir memleket meselesidir. Öyle patates soğanla geçiştirilecek bir şey değildir. Türkiye´de iki şey bitmez; bir AK Parti'nin icraatları, iki CHP´nin yalanları. Biz konuşmayız, icraatlarımız konuşur" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Tonya Aleyna KESKİN
2023-04-20 14:42:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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