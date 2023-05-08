Umut Bozok: İki gol atmak benim için çok önemli



Aleyna KESKİN / TRABZON,(DHA)Trabzonsporlu Umut Bozok, "Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bugün iki gol attım. Çok mutluyum. İç sahada iki gol atmak benim için çok önemli inşallah devamı gelir" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Trabzonspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Ankaragücü karşısında takımına galibiyeti getiren golleri kaydeden Umut Bozok, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Zor bir sezon geçirdiğini ifade eden Umut Bozok, "Ben bu yıl fazla gol atamıyordum. Biraz zor bir sene geçiriyorum. Bunu herkes biliyor. Yeni hoca geldi. Kendimi idmanda, maçta fazla göstermem gerekiyor. Bugün hoca ikinci kez beni ilk 11 oynattı. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bugün iki gol attım. Çok mutluyum. İç sahada iki gol atmak benim için çok önemli inşallah devamı gelir. Her maç üst üste 5-6 tane maç oynamak çok iyi. Ben temposuz zannediyordum kendimi. En son ne zaman üst üste iki maç oynadım hatırlamıyorum. Ama benim için çok önemli. Sezon yavaş yavaş bitiyor. Yeni sezona da hazırlanmamız lazım. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu sene Maxi Gomez ile beraber çift forvet hiç oynamadık. İlk kez oldu. Birbirimize alışmamız ama Gomez çok iyi bir forvet. Topa doğru geliyor. Bana baya alan yaratıyor. Daha çok beraber çalışmamız lazım. Bugün 2-0 aldık. İnşallah sonraki maçta daha iyi oynarız ve inşallah Gomez de bir dahaki sefere gol atar" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Umut Bozok'un açıklamalar

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN

2023-05-08 23:11:41



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