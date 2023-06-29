Bakan Uraloğlu: Güzel ve uyumlu bir ekibimiz var (2)



BAKAN URALOĞLU BABA OCAĞINDA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bakanlık görevi sonrası ilk kez geldiği memleketi Trabzon´un Düzköy ilçesinde hemşehrileriyle ve ailesiyle bayramlaştı. İlçe merkezinde vatandaşlarla bayramlaşan Bakan Uraloğlu, yaptığı konuşmada, "Burada çok ağır yükler yüklendi. Yük birlik olarak taşınır. Beraber olarak taşınır. Siz bize destek verdiğiniz sürece Allah´ın izniyle bu yükler bize vız gelir. Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılı kabinesinde bizi de Düzköy´den çıkmış birisini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine layık gördü. Ben huzurunuzda ona minnetlerimi iletiyorum. Rabbime şükür ediyorum böyle bir şerefli, onurlu görevi bize verdiği için" dedi.

`HİZMET AŞKIYLA BÜYÜDÜK´

Düzköy programının ardından Bakan Uraloğlu, doğduğu yer olan Çayırbağı mahallesini ziyaret etti. Hemşerileriyle bayramlaşan Bakan Uraloğlu, "Biz hizmetle görevlendirildik, hizmet aşkıyla büyüdük. Dedemizden, babamızdan gelen budur. Bize verilen her görevi de layıkıyla yerine getirdik. Bundan sonra da inşallah layıkıyla yerine getireceğiz. Sizin taleplerinizi, dertlerinizi biliyorum. Hepsine imkanlar ölçüsünde derman olacağız. 2023 Türkiye Yüzyılı´nda hiçbir imkansızlığımız da yoktur. Sadece bir önceliğe ihtiyacımız olacaktır. Bütün Türkiye´mizin bütün ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre yerine getireceğiz. Sizin duruşunuz, desteğiniz arkamızda bize her zaman cesaret verecek" diye konuştu.

Vatandaş ziyaretlerini tamamlayan Bakan Uraloğlu, baba ocağına giderek babası Ali Uraloğlu ve akrabalarını ziyaret etti. Babasının elini öperek kucaklaşan Bakan Uraloğlu´nu ailesi ve akrabaları ilgiyle karşıladı.

Geceyi baba evinde geçirecek olan Bakan Uraloğlu, bayram ziyaretlerine yarın Trabzon´da devam edecek. (DHA)Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)-DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Düzköy Selay SAYKAL

2023-06-29 18:29:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.