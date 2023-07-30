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        Kayığı boş bulunan balıkçıyı arama çalışmaları 3'üncü gününde

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 14:11
        Kayığı boş bulunan balıkçıyı arama çalışmaları 3'üncü gününde

        Salim SARIKOÇ/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Sürmene ilçesinde denizde kayığı boş bulunan amatör balıkçı İsmail Karaahmetoğlu (24) için başlatılan arama-kurtarma çalışması 3'üncü gününde sürüyor.

        Olay, önceki gün sabah saatlerinde Sürmene Limanı'nda meydana geldi. İlçede yaşayan amatör balıkçı İsmail Karaahmetoğlu'nun, akrabasına ait kayıkla açıldığı denizde sosyal medya üzerinden video çekerek, "Buraya kadarmış, herkes hakkını helal etsin, bakalım demirle kaç saniyede suyun dibine gideceğiz" yazılı not paylaştığını fark eden ailesi, durumu polise bildirdi. Karaahmetoğlu'nun kayıkla denize açıldığının güvenlik kameralarıyla tespit edilmesi üzerine denizde arama çalışması başlatıldı. AFAD ve Sürmene Arama-Kurtarma Derneği (SÜR-AK) ekiplerinin bölgede yaptığı aramalarda, Karahmetoğlu'nun kayığı denizde boş bulundu.

        ÇALIŞMALARIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

        Kayığı kıyıya çekilen balıkçıyı arama çalışmaları 3'üncü güne girerken, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıç timi, helikopter ve polis takviyesiyle arama çalışmalarının kapsamı genişletildi. Samsun'dan getirilen uzaktan kumandalı sistemle çalıştırılan ROV (su altı görüntüleme cihazı) ve helikopterle hava destekli yapılan aramaların 3'üncü gününde de kayıp balıkçıdan bir iz bulunamadı.(DHADHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Sürmene Salim SARIKOÇ

        2023-07-30 14:10:24

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