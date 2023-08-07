Bakımsızlığı ile sık sık gündeme gelen 2149 rakımdaki şehitlik yeniden düzenlendi

Salim SARIKOÇ/KÖPRÜBAŞI, (DHA)TRABZON Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından, 1916 yılında Ruslar'ın Trabzon'u işgali sırasında Köprübaşı ilçesinde ilerleyişini durdurmak için savaşarak şehit olan askerlerin mezarlarının bulunduğu ve harabe görüntüsü ile sık sık gündeme gelen 2 bin 149 rakımdaki Harmantepe Şehitliği tadilattan geçirilerek yeniden düzenlendi.

29 Haziran 1916 yılında Ruslar'ın Trabzon'u işgali sırasında ilerleyişlerini önlemek için Köprübaşı ilçesi Harmantepe mevkisinde yaşları 18´den başlayan 150 er ve 7 subay, yaşanan çatışmada şehit düştü. İlçede 2 bin 149 rakıma sahip, bakımsızlığı ile sık sık gündeme gelen ve her yıl 29 Haziran tarihinde farklı şehirlerden gelerek anma töreninin yapıldığı şehitlik; Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından tadilattan geçirilerek yeniden düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehitliğin açılışı Mehter marşı eşliğinde törenle gerçekleştirildi.

`ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN KANLARINI CANLARINI FEDA ETTİLER´

Törende konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, vatan savunmasında şehadete yürüyen şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, "Onlar öyle bir mücadele verdiler ki bizim milletimizin, bizim geleceğimizin, hürriyetimizin tekrar tutsak olmaması adına canlarını feda ettiler. Burada 150 şehidimiz ve 7 şehadete yürüyen komutanlarımızla burada onlar tabiri caizse kucak kucağa yatıyorlar. Ülkemizin geleceği için kanlarını canlarını feda ettiler" dedi.

`ZORLU COĞRAFYA VE İKLİM KOŞULLARIYLA MÜCADELE EDEREK BURALARI TEKRAR KALICI HALE GETİRDİK´

Şehitliğin yeniden düzenlenmesi çalışmalarının coğrafi koşullar nedeniyle zor bir süreçte yapıldığını aktaran Ustaoğlu, "Şehitler tepesi hiç boş kalmıyor. Tarihin hiçbir döneminde boş kalmadığı gibi ülkemizde yaşadığımız bazı hadiselerle de halen şehitler vermeye devam ediyoruz. Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var. Bu topraklarda yaşamak kolay değil, ayakta durmak kolay değil. Bulunduğumuz yer 2 bin rakımın üzerinde. Zorlu coğrafya ve iklim koşullarıyla mücadele ederek buraları tekrar kalıcı hale getirdik. 1990'lı yıllarda buranın tespit edilmesinin ardından ilk tescil edildiği tarihten itibaren zaman zaman restorasyon geçirmiş ancak iklim nedeniyle ister istemez tahribata uğramış. Biz de ileriki dönemler için sıkıntı yaşanmaması adına tekrar restorasyonunu tamamlayıp hizmete açıyoruz. Şehitlerimiz için ne yapsak azdır" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Köprübaşı Salim SARIKOÇ

2023-08-07 19:40:57