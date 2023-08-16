Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Trabzonspor´da transfer hareketliliği

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor´da transfer hareketliliği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA) Trabzonspor, serbest statüdeki Taxiarchis Fountas ile anlaşma sağlarken, Fatih Karagümrük´ten Rayyan Baniya´yı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 

        Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor´da, ligin 2´nci haftasında oynanacak Galatasaray maçı öncesi kadroya takviye için çalışmalar devam ediyor. Bordo-mavili kulüp, prensip anlaşmasına varılan ve dün akşam İstanbul'a getirdiği Taxiarchis Fountas ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Teknik direktör Nenad Bjelica´nın savunmadaki sakatlıklar nedeniyle talep ettiği stoper oyuncu konusunda da Türk asıllı İtalyan savunmacı Rayyan Baniya'nın transferi için kulübü Fatih Karagümrük ile anlaşma sağlandı.

        Her iki transferin de Galatasaray maçı öncesi takıma katılması bekleniyor. Bruno Petkovic transferinin tamamlanması için de kulübü Dinamo Zagreb ile görüşmeler sürüyor.

         DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-08-16 13:58:33

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Korkunç olay! Kız arkadaşını boğdu!
        Korkunç olay! Kız arkadaşını boğdu!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        İstanbul'da deprem güçlendirmesi yapılan okullarda son durum!
        İstanbul'da deprem güçlendirmesi yapılan okullarda son durum!
        O kentte ürküten tablo! 13 bin bina incelendi 10 bini riskli!
        O kentte ürküten tablo! 13 bin bina incelendi 10 bini riskli!
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya
        Bakan Tunç'tan önemli mesajlar
        Bakan Tunç'tan önemli mesajlar
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!
        Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Aşırı sıcaklarda ağaçların yaprakları bile kurudu!
        Aşırı sıcaklarda ağaçların yaprakları bile kurudu!
        Nem bulutundan dağlar görünmüyor! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Nem bulutundan dağlar görünmüyor! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        2 ilde orman yangınları devam ediyor
        2 ilde orman yangınları devam ediyor

        Benzer Haberler

        Çin'de 3 yıl wushu eğitimi alan milli sporcunun hedefi dünya şampiyonluğu
        Çin'de 3 yıl wushu eğitimi alan milli sporcunun hedefi dünya şampiyonluğu
        Trabzonspor, Siopis'in sözleşmesini feshetti
        Trabzonspor, Siopis'in sözleşmesini feshetti
        Trabzonspor´da Siopis´in sözleşmesi feshedildi
        Trabzonspor´da Siopis´in sözleşmesi feshedildi
        Trabzonspor´da Siopis´in sözleşmesi feshedildi
        Trabzonspor´da Siopis´in sözleşmesi feshedildi
        Trabzonspor´da Siopis´in sözleşmesi feshedildi
        Trabzonspor´da Siopis´in sözleşmesi feshedildi
        Trabzonspor´da Siopis´in sözleşmesi feshedildi
        Trabzonspor´da Siopis´in sözleşmesi feshedildi