Turizme katkı için imeceyle yapılan şelale yolunda heyelan korkusu TRABZON'unAraklı ilçesi Aytaş Mahallesi halkı, 3 yıl önce, turizme katkı için ulaşım güçlüğü yaşanan 120 metreden dökülen Asmasu Şelalesi'ne, kendi arazilerinden feragat edip, aralarında topladıkları parayla, imece usulü 10 kilometrelik yol yaptırdı. Sarp arazide yaklaşık 3 milyon liraya mal edilen toprak yol, bölgede etkili yağışlarda meydana gelen heyelan ve kaya düşmeleri sonucu bozuldu. Mahalleli, turistlerin ilgi gösterdiği yolun, güvenli hale getirilip, heyelan riskinden arındırılmasını istiyor.

TRABZON'unAraklı ilçesi Aytaş Mahallesi halkı, 3 yıl önce, turizme katkı için ulaşım güçlüğü yaşanan 120 metreden dökülen Asmasu Şelalesi'ne, kendi arazilerinden feragat edip, aralarında topladıkları parayla, imece usulü 10 kilometrelik yol yaptırdı. Sarp arazide yaklaşık 3 milyon liraya mal edilen toprak yol, bölgede etkili yağışlarda meydana gelen heyelan ve kaya düşmeleri sonucu bozuldu. Mahalleli, turistlerin ilgi gösterdiği yolun, güvenli hale getirilip, heyelan riskinden arındırılmasını istiyor.

Araklı ilçesi Aytaş Mahallesi halkı bir araya gelip, 1221 rakımda 120 metre yükseklikten dökülen Asmasu Şelalesi´ne ulaşımda turistlerin yaşadığı zorluğu ortadan kaldırmak ve bölgede artan turizme de katkı sunmak amacıyla yeni yol inşası kararı aldı. 3 yıl önce aralarında para toplayan mahalleli, imece usulüyle şelale ve yaylalarına giden 10 kilometre uzunluğundaki yolu, kendi arazilerinden feragat edip yaptırdı. Sarp ve dağlık alandaki toprak yol, bölgede etkili yağışlarda meydana gelen heyelan ve kaya düşmeleri ile yaylaya çıkan ağır tonajlı araçların geçmesiyle bozuldu. Yolun asfaltlamasını talep eden yöre halkı, yön levhası olmaması nedeniyle sıkça kazalar da yaşanan yolda taş düşmesi ve heyelan riskinin ortadan kaldırılmasını istiyor.

'HER GELEN TURİST BİZE SERZENİŞTE BULUNUYOR'

Aytaş Mahallesi muhtar azası Mahmut Şentürkoğlu, araçların yolda kaldığını belirterek, "Yaylalarımıza ve Asmasu Şelalesi'ne giden yolumuz yoktu. Yol yapılması için yardım istedik, başvurduk ama sonuç alamadık. Biz de mahalle halkı olarak aramızda para toplayarak 3 yıl önce o dönemin şartları ile 3 milyona mal olan toprak yolu kendi arazilerimizden geçirdik. Kendi imkanlarımızla yaptığımız yol zamanla bozuldu. Araçlar yoldan geçmekte zorlanıyor. Toprak kaymaları veya taş düşmeleri yaşanan bu yol, daha güvenli hale getirilmeli. Bu yıl şelaleyi görmek için çok gelip giden oldu. Sadece şelale değil muhteşem bir doğası da var. Arabalar hep yolda kalıyorlar. Her gelen turist bize serzenişte bulunuyor. Biz buranın güvenli hale getirilip, yolun asfaltlanmasını istiyoruz" diye konuştu.

'YOLDA KALAN TURİSTLERE YARDIM EDİYORUZ'

Yörede yaşayanlardan Alaattin Erdoğan da "Burası artık turizm bölgesi; ama güvenli yolu yok. Burası gerçekten muhteşem bir doğaya sahip. Burada Türkiye'de eşine benzerine rastlanılmayacak bir şelale var. Yolu kendi imkanlarımızla yaptırdık. Kimse bize yardım etmedi. Ama zamanla yol kullanılamaz hale geldi. Buraya gelen turistler hep yolda kalıyor. Biz onlara yardım ediyoruz. Bu şelalenin varlığından turistlerin haberi var ama nerede olduğunu bilmiyorlar. Buraya gelirken hep yanlış yollara giriyorlar. Biz tabela yapılması için de başvuru yaptık ama kimse yardımcı olmadı. Kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama yeterli olmuyor. Yol düzeltilmeli ve şelaleye gelmek isteyenler için de yön tabelaları konulmalı" dedi.

'ELİMİZDEN DAHA FAZLASI GELMİYOR'

Zeki Balta ise "Kendimiz para toplayıp yaptığımız yolun hali ortada. Yollarımız yıkıldı. Burası hep kasis oldu, çöktü. Araçlar ilerleyemez oldu. Meşhur şelalemizi görmek isteyenler buraya gelemiyorlar. Yoldan geçmek çok zor. Onlar da sürekli bize şikayet ediyorlar ama bizim elimizden daha fazlası gelmiyor. Çaresiz kaldık. Bu yolun artık güvenli ve ulaşılabilir bir hale getirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.