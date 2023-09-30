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        Paul Onuachu: Oynadığım hiçbir takımda gol hedefi koymadım

        SüperLig'in 7´nci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Pendikspor´u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Paul Onuachu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 19:36 Güncelleme: 30.09.2023 - 19:36
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        Paul Onuachu: Oynadığım hiçbir takımda gol hedefi koymadım
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        SüperLig'in 7´nci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Pendikspor´u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Paul Onuachu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Çıktığı 3´ncü maçında da gol atan Paul Onuachu, takım ruhunu sergileyerek 3 puan aldıklarını belirtti. Onuachu, "Maça iyi başladık. İlk yarıda iyi oynadık. İkinci yarıda ne yazık ki beklenmedik bir kırmızı kart yedik. Önemli olan bugün galibiyeti getiren takım ruhunu sergileyebildik ve 3 puanı alabildik. Takımım adına çok mutluyum" dedi.

        "OYNADIĞIM HİÇBİR TAKIMDA GOL HEDEFİ KOYMADIM"

        Onuachu gol atmaya çalışacağını ama bir hedef ve sayı belirlemediğini belirterek, "Trabzonspor gibi bir takıma gelirseniz elbette takımınıza yardımcı olmaya çalışırsınız. Taraftarlarınızı mutlu etmeye çalışırsınız. Ben takımım ve bireysel performansım adına çok mutluyum. Bugüne kadar oynadığım hiçbir takımda ben gol hedefi koymadım. Elbette her zaman şunu söyledim gol atmaya çalışacağım. Ama bu konuda herhangi bir sayı ve hedef kendime belirlemedim. Maç maç odaklanıp, hedef alacağım ve gol atmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

        "KUVVETLİ VE ZOR BİR LİG"

        Süper Lig'in zor bir lig olduğunu aktaran Onuachu, "Bugün oynadığımız takıma bakacak olursanız geçen sene lige çıkmış bir takım olmasına rağmen ne kadar iyi oynadıklarını görebilirsiniz. Bu ligde her takım her takımı yenebilecek kapasitede. Kuvvetli ve zor bir lig. Bunu bugün rakibimizin performansından anlayabiliyorsunuz. Her maça mücadele edeceğiz. Her rakibe saygı duyacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

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