Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Tedavi için gittiği acil serviste personele saldırdı

        TRABZON'unVakfıkebirilçesinde eli ile kolunda kesikler olup, acil servise başvuran K.Ç., (21) müdahale sırasında sağlık görevlileri ile tartışıp, araya giren güvenlik personeline cerrahi makas ile saldırdı. Olayda 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 12:51 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tedavi için gittiği acil serviste personele saldırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZON'unVakfıkebirilçesinde eli ile kolunda kesikler olup, acil servise başvuran K.Ç., (21) müdahale sırasında sağlık görevlileri ile tartışıp, araya giren güvenlik personeline cerrahi makas ile saldırdı. Olayda 1 kişi yaralandı.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Eli ile kolunda kesikler bulunan K.Ç., tedavi için hastanenin acil servisine geldi. Burada eline dikiş atmak isteyen sağlık görevlileri ile tartışan K.Ç., araya giren güvenlik personeline de cerrahi makas ile saldırdı. Bir güvenlik görevlisi hafif yaralanırken, ortalık savaş alanına döndü. Saldırgan polis ekiplerince gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Babasını boğarak öldürmüştü! Katil evlattan "Pişkin" savunma!
        Babasını boğarak öldürmüştü! Katil evlattan "Pişkin" savunma!
        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        "Kasımpaşa'nın suçu ne?"
        "Kasımpaşa'nın suçu ne?"
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        8 haftada 9 hoca değişimi!
        8 haftada 9 hoca değişimi!
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        Oklavalı 'meşru müdafaa'ya beraat!
        Oklavalı 'meşru müdafaa'ya beraat!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Tarım Kredi'den indirim kampanyası
        Tarım Kredi'den indirim kampanyası
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Kimler o tazminatı alabilir?
        Kimler o tazminatı alabilir?
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Trabzon'da Erasmus Günleri Şenliği düzenlendi
        Trabzon'da Erasmus Günleri Şenliği düzenlendi
        Trabzon'da tedavi için geldiği hastanede olay çıkaran kişi gözaltına alındı
        Trabzon'da tedavi için geldiği hastanede olay çıkaran kişi gözaltına alındı
        Trabzonspor´un yabancı hocaları aynı kaderi paylaşıyor
        Trabzonspor´un yabancı hocaları aynı kaderi paylaşıyor
        Trabzon'da ortopedi ve travmatoloji uzmanları ailelere seminer verecek
        Trabzon'da ortopedi ve travmatoloji uzmanları ailelere seminer verecek
        AK Parti Trabzon İl Başkanı Mumcu'dan İsrail'in Gazze saldırısına tepki
        AK Parti Trabzon İl Başkanı Mumcu'dan İsrail'in Gazze saldırısına tepki
        Kol ve bacaklarını hareket ettiremeyen kazazede 4 aylık fizik tedaviyle aya...
        Kol ve bacaklarını hareket ettiremeyen kazazede 4 aylık fizik tedaviyle aya...