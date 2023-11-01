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        Karadeniz ormanlarında sonbahar güzelliği

        TRABZON'dayüksek kesimli ilçelerde sonbaharla birlikte oluşan renk cümbüşü, dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 11:07 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:10
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        Karadeniz ormanlarında sonbahar güzelliği
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        TRABZON'dayüksek kesimli ilçelerde sonbaharla birlikte oluşan renk cümbüşü, dron ile görüntülendi.

        Doğu Karadeniz'de sonbaharla birlikte yeşil örtünün yerini sarı tonlar aldı. Trabzon'un yüksek rakımlı ilçelerinde sararan yapraklarıyla ağaçlar, fotoğraflık görüntüler oluşturdu. Trabzon'un Köprübaşı ilçesine bağlı 1130 rakımlı Beşköy Mahallesi mevkisindeki ormanlar güz renklerine büründü.

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