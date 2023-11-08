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        Kayıp yüksekokul öğrencisi Ümran'ın denizde cansız bedeni bulundu

        TRABZON´dadünden beri kayıp olarak aranan meslek yüksekokulu öğrencisi Ümran A.´nın (19), Vakfıkebir ilçesinde denizde cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 15:30 Güncelleme: 08.11.2023 - 15:35
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        Kayıp yüksekokul öğrencisi Ümran'ın denizde cansız bedeni bulundu
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        TRABZON´dadünden beri kayıp olarak aranan meslek yüksekokulu öğrencisi Ümran A.´nın (19), Vakfıkebir ilçesinde denizde cesedi bulundu.

        Tonya Meslek Yüksek Okulu Hasta Bakım Bölümü öğrencisi Ümran A., dün akşam saatlerinde kaldığı yurda gelmedi. Ümrah A.´ya ulaşılamayınca yurt yetkilileri durumu ailesine bildirdi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç kız için arama çalışma başlatıldı, ancak bir sonuç alınamadı.

        Vakfıkebir ilçesi Yalıköy Mahallesi´nde balıkçılar, öğle saatlerinde denizde bir ceset görünce Deniz Polis ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerin kıyıya çıkarıp, incelemede bulunduğu cesedin, Ümran A.´ya ait olduğu belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından genç kızın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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