Kayıp yüksekokul öğrencisi Ümran'ın denizde cansız bedeni bulundu
TRABZON´dadünden beri kayıp olarak aranan meslek yüksekokulu öğrencisi Ümran A.´nın (19), Vakfıkebir ilçesinde denizde cesedi bulundu.
TRABZON´dadünden beri kayıp olarak aranan meslek yüksekokulu öğrencisi Ümran A.´nın (19), Vakfıkebir ilçesinde denizde cesedi bulundu.
Tonya Meslek Yüksek Okulu Hasta Bakım Bölümü öğrencisi Ümran A., dün akşam saatlerinde kaldığı yurda gelmedi. Ümrah A.´ya ulaşılamayınca yurt yetkilileri durumu ailesine bildirdi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç kız için arama çalışma başlatıldı, ancak bir sonuç alınamadı.
Vakfıkebir ilçesi Yalıköy Mahallesi´nde balıkçılar, öğle saatlerinde denizde bir ceset görünce Deniz Polis ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerin kıyıya çıkarıp, incelemede bulunduğu cesedin, Ümran A.´ya ait olduğu belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından genç kızın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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