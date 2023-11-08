Kayıp yüksekokul öğrencisi Ümran'ın denizde cansız bedeni bulundu TRABZON´dadünden beri kayıp olarak aranan meslek yüksekokulu öğrencisi Ümran A.´nın (19), Vakfıkebir ilçesinde denizde cesedi bulundu.

TRABZON´dadünden beri kayıp olarak aranan meslek yüksekokulu öğrencisi Ümran A.´nın (19), Vakfıkebir ilçesinde denizde cesedi bulundu.

Tonya Meslek Yüksek Okulu Hasta Bakım Bölümü öğrencisi Ümran A., dün akşam saatlerinde kaldığı yurda gelmedi. Ümrah A.´ya ulaşılamayınca yurt yetkilileri durumu ailesine bildirdi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç kız için arama çalışma başlatıldı, ancak bir sonuç alınamadı.

Vakfıkebir ilçesi Yalıköy Mahallesi´nde balıkçılar, öğle saatlerinde denizde bir ceset görünce Deniz Polis ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerin kıyıya çıkarıp, incelemede bulunduğu cesedin, Ümran A.´ya ait olduğu belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından genç kızın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.