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        Biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf Emir Bolat ve ailesi Trabzonspor´u ziyaret etti

        Bursa´dabibergazlı saldırıya uğrayan Yusuf Emir Bolat (9) ve ailesi, Trabzonspor´u ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 20:48 Güncelleme: 09.11.2023 - 20:50
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        Biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf Emir Bolat ve ailesi Trabzonspor´u ziyaret etti
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        Bursa´dabibergazlı saldırıya uğrayan Yusuf Emir Bolat (9) ve ailesi, Trabzonspor´u ziyaret etti.

        Bursa'da üzerinde Trabzonspor formasıyla sokakta oturduğu sırada, yoldan geçen bisikletli bir şahsın biber gazı saldırısına uğrayan Yusuf Emir Bolat ve ailesi, Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan´ın davetlisi olarak bugün kente geldi. Bordo-mavili kulübün Konyaspor maçında özel misafiri olan Yusuf Emir Bolat, ailesiyle birlikte takımın bugün yapılan son idmanına katıldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile futbolcularla görüşen Bolat ailesi, hatıra fotoğrafı çektirdi. Kentte Trabzonsporluların sevgisiyle karşılanan Yusuf Emir, yarın Konyaspor ile oynanacak müsabakada seremoniye çıkarak hayalini gerçekleştirecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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