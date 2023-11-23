Yaylada karda mahsur kalan 4 besici, kurtarıldı
SalimSARIKOÇ/ARAKLI(Trabzon)- TRABZON'da yoğun kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 4 besici, ekiplerin 5 saatlik çalışması ile kurtarıldı.
Araklı ilçesine bağlı Yeni Yayla'da besicilik yapan 4 kişi, dün yoğun kar ve tipi nedeniyle bağ evlerinde mahsur kaldı. Besiciler, durumu belediye bildirip, yardım istedi. Harekete geçen ekipler, iş makinesi ile karla kaplı yollu açarak 5 saatlik çalışma sonucu 4 kişiye ulaştı. Ekiplerce kurtarılan besiciler, hayvanları ile ilçe merkezine indirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.