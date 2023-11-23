Yaylada karda mahsur kalan 4 besici, kurtarıldı

SalimSARIKOÇ/ARAKLI(Trabzon)- TRABZON'da yoğun kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 4 besici, ekiplerin 5 saatlik çalışması ile kurtarıldı.

Araklı ilçesine bağlı Yeni Yayla'da besicilik yapan 4 kişi, dün yoğun kar ve tipi nedeniyle bağ evlerinde mahsur kaldı. Besiciler, durumu belediye bildirip, yardım istedi. Harekete geçen ekipler, iş makinesi ile karla kaplı yollu açarak 5 saatlik çalışma sonucu 4 kişiye ulaştı. Ekiplerce kurtarılan besiciler, hayvanları ile ilçe merkezine indirildi.