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        Üniversiteli Berk, denize düşen 2 liseliyi kurtarmak için canını hiçe saymış

        TRABZON'da,limanda cep telefonuyla görüntü çekerken fırtına kaynaklı dalgaların sürüklediği denizde kaybolan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz (16) ve Emir Berke Aşık'ı (16) kurtarmak için bölgede bulunan üniversite öğrencisi Berk Büyükakca'nın (21) denize atladığı ortaya çıktı. Büyükakca, "Dalga vurunca aniden denize düştüler. Yardım etmek için koştum, denize atladım. Şiddetli akıntı vardı, kendilerine ulaşamadım. Güçlükle kıyaya çıkabildim" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 09:48 Güncelleme: 29.11.2023 - 09:50
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        Üniversiteli Berk, denize düşen 2 liseliyi kurtarmak için canını hiçe saymış
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        TRABZON'da,limanda cep telefonuyla görüntü çekerken fırtına kaynaklı dalgaların sürüklediği denizde kaybolan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz (16) ve Emir Berke Aşık'ı (16) kurtarmak için bölgede bulunan üniversite öğrencisi Berk Büyükakca'nın (21) denize atladığı ortaya çıktı. Büyükakca, "Dalga vurunca aniden denize düştüler. Yardım etmek için koştum, denize atladım. Şiddetli akıntı vardı, kendilerine ulaşamadım. Güçlükle kıyaya çıkabildim" dedi.

        Olay, önceki akşam, Beşikdüzü ilçesi Liman mevkisinde meydana geldi. Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi öğrencisi Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle, denizde oluşan dev dalgaları arkalarına alıp cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekmek istedi. Bu sırada dalgalara kapılan 2 öğrenci, denize sürüklenip kayboldu.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp gençleri bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Olumsuz hava şartlarına rağmen 3 gündür sürdürülen arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

        HAVADAN VE KARADAN ARAMALAR SÜRÜYOR

        Bölgede kayıp liselilere ulaşmak için ekipler, sabah saatlerinde çalışmalara yeniden başladı. Havadan helikopter destekli aramaların 3'üncü gününe, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı, deniz polisi, AFAD ve itfaiye ekipleri katıldı. Yaklaşık 80 kişilik ekip tarafından, akıntı tehlikesine karşı sürdürülen arama çalışmalarına, çevre illerden gelen ekipler de destek verdi. AFAD dalgıçları, su altında insan bedenini tanımlamak için yapay zeka yöntemiyle çalışan sonar teknolojili cihazla suda arama yaptı. Aile fertlerinin kıyıda bekleyişleri sürerken, çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.

        KURTARMAK İÇİN DENİZE ATLAMIŞ

        Dalgaların vurduğu limanın uç kısmındaki bayrak direği altındaki son görüntüleri, cep telefonu kamerasına yansıyan Uğurcan Korkmaz ve Emir Berke Aşık'ı, çevrede bulunan Trabzon Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü öğrencisi Berk Büyükakca'nın kurtarmak için denize atladığı ortaya çıktı. Büyükakca da akıntıya kapılıp, kıyıya son anda çıkabildi. Büyükakca, yaşadıklarını anlatarak, "Yolda yürüyordum. Limanda fenerin orada 2 çocuk gördüm. Dev dalgaların bulunduğu alanda muhtemel mahsur kalmışlardı. Polis ekipleri de oradaydı. Çocuklar polislerin yanına gitmeye çalışıyordu. O sırada dalga vurunca aniden denize düştüler. Yardım etmek için onlara doğru koştum. Öğrencilerden beyaz kıyafetliyi gördüğümde başını vurmuştu. Sanırım baygındı, hareket etmiyordu. Siyah kıyafetli diğer arkadaş biraz hareket ediyordu" dedi.

        'ÇOK AKINTI VARDI'

        Denizde akıntıya kapıldığını söyleyen Büyükakca, "Beni derine çekeceğini düşündüm, kıyafetlerimi çıkartarak denize atladım. Kıyının diğer tarafından suya girdim; çok akıntı vardı. Deniz beni kıyıya doğru itiyordu. Akıntıya güvenerek denize girdim. Yaklaşmaya çalıştım, akıntı fazla olduğu için yanlarına yaklaşamadım. Geri çıkmak zorunda kaldım. Öğrencilerden biri hareket ediyordu ama en son gördüğümde o da hareket etmiyordu. Çok şiddetli akıntı vardı, kendilerine ulaşamadım. Ben de güçlükle kıyaya çıkabildim. Sonrasında karakola giderek ifade verdim. Arama çalışmalarında ekiplere olayın nerede gerçekleştiğini anlattım. Çok üzgünüm" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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